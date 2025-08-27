Veja números de Luca Meirelles, joia do Santos negociada com o Shakhtar por R$ 75 milhões

O Santos acertou nesta quarta-feira (27) a venda de mais uma promessa formada em suas categorias de base. O atacante Luca Meirelles, de 18 anos, foi transferido ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, por 12 milhões de euros (cerca de R$ 75 milhões). O Santos ainda deve ficar com 15% dos direitos econômicos do jogador. O jovem será o 13º brasileiro no elenco ucraniano, cuja média de idade é de apenas 21 anos, reforçando a estratégia do clube de apostar em talentos em formação.

De acordo com dados do Flashscore, Luca foi um dos principais destaques recentes do Peixe. No sub-17 de 2024, marcou 14 gols em 9 jogos e ainda participou da Copinha, distribuindo uma assistência em sua estreia. Após a competição, ganhou espaço no elenco principal durante a disputa da Série B.

Já em 2025, brilhou no sub-20, balançando as redes 13 vezes em 10 partidas e sendo decisivo nos três clássicos contra Palmeiras, Corinthians e São Paulo, garantindo a artilharia da competição. No time profissional, também disputou o Campeonato Paulista, onde anotou uma assistência.

Convocado para a Seleção Brasileira sub-20 na fase final de preparação para o Mundial do Chile, Luca tem mostrado personalidade em jogos decisivos. Natural de Goiânia (GO), chegou ao Santos com apenas 10 anos e tem contrato profissional até o fim de 2029.

