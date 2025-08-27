Alvo do Botafogo, zagueiro Alix Vinicius acerta com o Bragantino

InícioEsportes
Nesta quarta-feira (27), o Bragantino fechou a contratação do defensor Alix Vinicius, também desejado pelo Botafogo. Ele pertence ao Atlético-GO, que disputa a Série B, e assinou empréstimo até o fim do Campeonato Paulista de 2026.

Aos 25 anos, Alix é um dos principais jogadores do Dragão e tem contrato até o fim de 2026. Recentemente, o Botafogo tentou contratá-lo, mas o Atlético recusou três propostas. Assim, o defensor permaneceu no clube goiano até surgir o interesse do Bragantino. Ele ganhou notoriedade nacional quando se destacou pelo Volta Redonda, do Rio de Janeiro, e depois passou ao Fortaleza, que detinha seus direitos antes da ida para o Atlético-GO.

Mesmo como destaque, Alix não conseguiu evitar a queda do Atlético para a Série B em 2024. O time também faz campanha ruim este ano e ocupa apenas a 14ª colocação. Com mais de 40 contratações sem resultado em campo, o clube pode até brigar contra um novo rebaixamento, desta vez para a Série C. Os valores de uma possível compra em definitivo pelo Bragantino não foram revelados.

No Massa Bruta, o defensor chega para reforçar a equipe que ocupa a oitava posição e luta por vaga na próxima Libertadores. Sob o comando de Fernando Seabra, Alix Vinicius deve disputar espaço no elenco.

