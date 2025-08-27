Manchester City resiste às investidas do Tottenham e segue com Savinho no elenco

Mesmo com o interesse do Tottenham, o Manchester City não cedeu às investidas por Savinho e não pretende vender o brasileiro nesta janela de transferências, que se encerra no próximo dia 2 de setembro. O jogador tem contrato até 30 de junho de 2029 e segue nos planos do técnico Pep Guardiola para a temporada 2025/26.

Assim, os Spurs ofereceram inicialmente 70 milhões de euros (R$ 441,6 milhões) e pretendiam aumentar este valor para 80 milhões de euros. No entanto, os Citizens não pretendem negociá-lo, segundo informações do portal “ge”.

O jogador esteve em campo no dia 30 de junho. Na ocasião, o City perdeu para o Al-Hilal por 4 a 3 e deu adeus ao Mundial de Clubes, ainda nas oitavas de final.

Ele chegou a participar de um amistoso da pré-temporada contra o Palermo, no dia 9 de agosto, mas sofreu uma pancada e ficou de fora dos duelos contra o Wolverhampton e o próprio Tottenham pela Premier League.

Em sua primeira temporada nos Citizens, o atleta esteve em 48 partidas, sendo 36 como titular, além de três gols marcados e 11 assistências. Revelado pelo Atlético-MG, o atacante passou pelo PSV e pelo Girona antes de chamar a atenção do poderoso clube comandado por Guardiola.