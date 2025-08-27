De vilão para herói, Kane decide e Bayern avança na Copa da Alemanha

O Bayern de Munique sofreu para eliminar o modesto Wehen Wiesbaden, da terceira divisão da Alemanha, mas contou com Harry Kane como herói na vitória por 3 a 2 nesta quarta-feira (27), no Brita Arena, pela Copa da Alemanha. O atacante inglês marcou o primeiro e o último gol dos bávaros, mas quase se transformou em vilão ao desperdiçar uma penalidade máxima quando o jogo estava empatado.
No primeiro tempo, o Bayern dominou completamente e parecia que teria vida tranquila. Kane abriu o placar aos 15 minutos, em cobrança de pênalti. Depois, o time pressionou bastante, mas parou na grande atuação do goleiro Stritzel.
Na etapa final, Olise ampliou aos cinco minutos com um belo chute colocado e deixou a classificação encaminhada. No entanto, o Bayern relaxou, e Kaya marcou duas vezes para empatar e incendiar o jogo, levando os torcedores da casa ao delírio com a possibilidade de prorrogação.
Só que a estrela de Kane voltou a brilhar. Ele sofreu um pênalti, mas desperdiçou ao bater forte no canto direito e ver Stritzel defender. No fim, quando a prorrogação já parecia inevitável, o craque inglês aproveitou cruzamento e cabeceou para garantir a vaga do Bayern.
O técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, acompanhou a partida no estádio. Entre os convocados, Kimmich começou como titular.
Agenda do Bayern
Pela Bundesliga, o time alemão volta a atuar fora de casa neste sábado (30), contra o Augsburg, a partir das 13h30 (de Brasília).
