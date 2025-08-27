InícioEsportes
Club Brugge massacra o Rangers e se garante na fase de Liga da Champions

Foto: Alex Bierens de Haan/Getty Images
O Club Brugge (BEL) está na fase de Liga da Champions League. Nesta quarta-feira (27/8), dia em que conhecemos os últimos quatro classificados à fase principal do torneio, o time belga não tomou conhecimento do tradicional Rangers (ESC) e aplicou simplesmente um 6 a 0, no estádio Jan Breydel, em Bruges. Assim, avançou com um agregado de incríveis 9 a 1 contra o time escocês.

A goleada começou a ser construída logo aos 5′, com o atacante Tresoldi. Dois minutos mais tarde, porém, o golpe que contribuiria para o resultado elástico. Vendo que Tzolis iria ficar na cara do gol, o lateral-direito Aarons apelou e o puxou pela camisa, recebendo vermelho direto.

Isso, então, facilitou a vida do time belga, que, diante de seus torcedores, deu um verdadeiro show em campo. O craque Vanaken dobrou a vantagem aos 32′. Seys, aos 41′ e 45′, transformou o placar em goleada.

Ainda deu tempo para Stankovic marcar aos 45+2′, levando o jogo para o intervalo com um “modesto” placar de 5 a 0. O próprio Tzolis viria a fazer o sexto, aos 5′ da etapa final, fechando o caixão do Rangers.

Agora, a equipe do técnico Nicky Hayen alcança a fase de Liga da Champions. Na temporada passada, o time chegou às oitavas de final após terminar na 24ª posição – a última que dava vaga aos play-offs. Por lá, o Brugge fez 5 a 2 no agregado na Atalanta (ITA), eliminando os supostos favoritos e chegando às oitavas. No entanto, caiu para o Aston Villa após derrotas por 3 a 1 e 3 a 0.

Times classificados à fase de Liga da Champions League

  • Ajax (HOL)
  • Arsenal (ING)
  • Atalanta (ITA)
  • Athletic Bilbao (ESP)
  • Atlético de Madrid (ESP)
  • Bayer Leverkusen (ALE)
  • Bayern de Munique (ALE)
  • Bodo/Glimt (NOR)
  • Borussia Dortmund (ALE)
  • Chelsea (ING)
  • Frankfurt (ALE)
  • Barcelona (ESP)
  • Galatasaray (TUR)
  • Internazionale (ITA)
  • Juventus (ITA)
  • Kairat (CAZ)
  • Liverpool (ING)
  • Manchester City (ING)
  • Olympique de Marselha (FRA)
  • Monaco (FRA)
  • Napoli (ITA)
  • Newcastle (ING)
  • Olympiacos (GRE)
  • Pafos (CHP)
  • PSG (FRA)
  • PSV (HOL)
  • Real Madrid (ESP)
  • Slavia Praga (CZE)
  • Sporting (POR)
  • Tottenham (ING)
  • Union St. Gilloise (BEL)
  • Villarreal (ESP)
  • Ferencvaros (HUN)
  • Club Brugge (BEL)
  • Benfica (POR)
  • Copenhagen (DIN)

Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    27/08/2025 18:01
