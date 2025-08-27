Club Brugge massacra o Rangers e se garante na fase de Liga da Champions

O Club Brugge (BEL) está na fase de Liga da Champions League. Nesta quarta-feira (27/8), dia em que conhecemos os últimos quatro classificados à fase principal do torneio, o time belga não tomou conhecimento do tradicional Rangers (ESC) e aplicou simplesmente um 6 a 0, no estádio Jan Breydel, em Bruges. Assim, avançou com um agregado de incríveis 9 a 1 contra o time escocês.
A goleada começou a ser construída logo aos 5′, com o atacante Tresoldi. Dois minutos mais tarde, porém, o golpe que contribuiria para o resultado elástico. Vendo que Tzolis iria ficar na cara do gol, o lateral-direito Aarons apelou e o puxou pela camisa, recebendo vermelho direto.
Isso, então, facilitou a vida do time belga, que, diante de seus torcedores, deu um verdadeiro show em campo. O craque Vanaken dobrou a vantagem aos 32′. Seys, aos 41′ e 45′, transformou o placar em goleada.
Ainda deu tempo para Stankovic marcar aos 45+2′, levando o jogo para o intervalo com um “modesto” placar de 5 a 0. O próprio Tzolis viria a fazer o sexto, aos 5′ da etapa final, fechando o caixão do Rangers.
Agora, a equipe do técnico Nicky Hayen alcança a fase de Liga da Champions. Na temporada passada, o time chegou às oitavas de final após terminar na 24ª posição – a última que dava vaga aos play-offs. Por lá, o Brugge fez 5 a 2 no agregado na Atalanta (ITA), eliminando os supostos favoritos e chegando às oitavas. No entanto, caiu para o Aston Villa após derrotas por 3 a 1 e 3 a 0.
Times classificados à fase de Liga da Champions League
- Ajax (HOL)
- Arsenal (ING)
- Atalanta (ITA)
- Athletic Bilbao (ESP)
- Atlético de Madrid (ESP)
- Bayer Leverkusen (ALE)
- Bayern de Munique (ALE)
- Bodo/Glimt (NOR)
- Borussia Dortmund (ALE)
- Chelsea (ING)
- Frankfurt (ALE)
- Barcelona (ESP)
- Galatasaray (TUR)
- Internazionale (ITA)
- Juventus (ITA)
- Kairat (CAZ)
- Liverpool (ING)
- Manchester City (ING)
- Olympique de Marselha (FRA)
- Monaco (FRA)
- Napoli (ITA)
- Newcastle (ING)
- Olympiacos (GRE)
- Pafos (CHP)
- PSG (FRA)
- PSV (HOL)
- Real Madrid (ESP)
- Slavia Praga (CZE)
- Sporting (POR)
- Tottenham (ING)
- Union St. Gilloise (BEL)
- Villarreal (ESP)
- Ferencvaros (HUN)
- Club Brugge (BEL)
- Benfica (POR)
- Copenhagen (DIN)
