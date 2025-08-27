Benfica confirma favoritismo, bate o Fenerbahçe e está na fase de liga da Champions

Com mais volume de jogo, o Benfica confirmou seu favoritismo e venceu o Fenerbahçe por 1 a 0, no Estádio da Luz, pelos playoffs da Champions League 2025/26. Depois de dois gols anulados, ainda no primeiro tempo, coube a Akturkoglu estufar a rede e sacramentar a classificação dos Encarnados para a fase de Liga do torneio continental, que terá seu sorteio nesta quinta-feira (28), às 12h30 (de Brasília).

O próximo compromisso dos Encarnados na temporada será no domingo (31), às 14h (de Brasília), contra o Alverca pelo Campeonato Português. O time turco, por sua vez, mede forças com o Gençlerbirli?i no mesmo dia, porém, mais cedo, às 13h (de Brasília), pelo campeonato nacional.

Primeiro tempo

Desde o primeiro minuto, os donos da casa tiveram mais volume de jogo. Assim, na primeira grande chance, Pavlidis teve liberdade para finalizar, mas a ação foi bloqueada pelos defensores. Em seguida, na cobrança de escanteio, a bola voltou a cair nos pés de Pavlidis, que estufou a rede. No entanto, o árbitro consultou o VAR e assinalou impedimento na origem da jogada.

Em seguida, o Benfica voltou a estufar a rede, mas novamente o VAR entrou em ação. Afinal, o árbitro Slavko Vincic invalidou a jogada, visto que entendeu que houve uma falta na origem do lance. Ainda nos primeiros quarenta e cinco minutos, Richard Rios teve liberdade para arriscar uma finalização de longe e assustar a meta de Livakovic.

Com muita pressão e sem deixar o adversário respirar, os Encarnados marcaram mais uma vez. Só que desta vez, valeu! Akturkoglu recebeu na área e teve liberdade para estufar a rede e, enfim, abrir o placar no Estádio da Luz.

Segundo tempo

Um dos grandes momentos do Benfica na etapa final saiu pelo alto. Antonio Silva teve liberdade para saltar e cabecear, mas Livakovic espalmou para o lado e salvou os visitantes, que seguiam vivos na partida.

Dessa forma, o brasileiro Talisca também se lançou ao ataque e, de cabeça, acertou o travessão. O Fenerbahçe, então, tentou buscar o empate e apareceu mais na frente, porém o os Encarnados conseguiram manter o resultado.

Em uma disputa de bola, Talisca levantou demais o cotovelo e acertou o adversário. Nesse sentido, o árbitro Slavko Vincic deu o segundo amarelo para o brasileiro aos 83′, na reta final da partida. Por fim, o time turco tentou mais uma bola aérea, mas Trubin teve facilidade para ficar com a bola e garantir a vaga alvirrubra.

