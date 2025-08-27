Grimsby faz história, elimina United em pênaltis ‘intermináveis’ e avança na Copa da Liga Inglesa

O Grimsby fez história nesta quarta-feira (27). O pequeno time da quarta divisão da Inglaterra eliminou o Manchester United da Copa da Liga Inglesa ao vencer nos pênaltis por 12 a 11, após empate em 2 a 2 no tempo normal, em casa, pela segunda rodada da competição. A equipe portou-se bem durante todo o jogo e viu o gigante sucumbir diante de um péssimo futebol, o que pode pesar sobre o já pressionado técnico Rúben Amorim. Vernam e Warren marcaram, com Mbeumo e Maguire deixando tudo igual.

Os Red Devils voltam a campo no próximo sábado (30), quando recebem o Burnley em Old Trafford, pela terceira rodada da Premier League. A equipe não começou bem a competição e soma apenas um ponto em dois jogos, na 16ª colocação.

O Estádio Blundell Park, com capacidade para 8,5 mil pessoas, estava lotado de torcedores do time da casa, que fica na pequena Cleethorpes, uma cidade vizinha a Grimsby. A torcida não parava de cantar e apoiar contra um gigante em seus domínios.

Fora de qualquer competição europeia por conta da péssima temporada passada, o Manchester United poupou alguns jogadores contra o pequeno Grimsby Town, da quarta divisão. O capitão Bruno Fernandes e Casemiro ficaram no banco, e jogadores como Diallo e Mainoo ganharam uma chance entre os titulares.

Manchester United faz péssimo primeiro tempo

No primeiro tempo, a disparidade entre as equipes não ficou evidente, com o Manchester United fazendo uma partida para se esquecer, com muitos erros e espaços dados na defesa. O Grimsby Town nada tinha a ver e abriu o placar aos 21 minutos. Diallo perdeu a bola, que chegou até Burns pela direita. O jogador inverteu o jogo para Vernam, que teve tempo para dominar na área e bater. Onana foi mal no lance e não evitou o gol.

Oito minutos depois, o segundo gol. Após cruzamento de Vernam, Onana saiu muito mal e Warren só empurrou para o gol. Falha incrível do goleiro do United. Um adendo: se tivesse VAR, o gol seria anulado, pois a bola pegou no braço do jogador do time da casa. No fim da etapa, Sesko teve a melhor chance para o gigante de Manchester, mas Pym fez boa defesa.

Atrás do marcador, Rúben Amorim lançou Mbeumo, Bruno Fernandes e De Ligt no segundo tempo. Apesar do trio do United em campo, o Grimsby seguiu assustando. Por outro lado, o meia português obrigou Pym a fazer grande defesa em chute de longe. O treinador português colocou o time todo à frente, com dois homens abertos em cada ponta, mas o desempenho era pífio. Muitos erros de passes e cruzamentos sem direção. O time da casa até chegou ao terceiro gol com Gardner, anulado por impedimento, decisão que deu o que falar. Em seguida, em bom ataque, Mbeumo fez boa jogada individual e colocou no cantinho para diminuir aos 30 minutos.

Empate do United no fim e série interminável nos pênaltis

De tanto pressionar, o Manchester United chegou ao empate. Em cobrança de escanteio, Mount cobrou na cabeça de Maguire, que mais uma vez salvou o time em um jogo decisivo aos 43 minutos: 2 a 2 e decisão na marca da cal. Os pênaltis pareciam que não acabariam até o Natal. Cada equipe bateu 13 vezes. Oduou perdeu para os anfitriões e Matheus Cunha teve a chance de dar a vitória aos Red Devils, mas desperdiçou e a série foi para as alternadas. Assim, Mbeumo, em sua segunda batida, mandou no travessão, eliminando a equipe de Manchester da Copa da Liga Inglesa.

Outros resultados desta quarta-feira

Fulham 2 x 0 Bristol City

Oxford United 0 x 6 Brighton

Everton 2 x 0 Mansfield

Grimsby 2 (12) x 2 (11) Manchester United

