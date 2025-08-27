Band estuda oferta por Sul-Americana e fortalece batalha por direitos esportivos

A Band deu um passo importante ao centro das negociações pelos direitos de transmissão da Copa Sul-Americana — de domínio do SBT na atualidade. Casa do torneio em 2012, o canal do Morumbi avalia retomar garantias para exibir partidas do torneio continental a partir do próximo ciclo, ou seja, de 2027 a 2030.

Executivos da emissora participaram de um evento recente promovido pela Conmebol e pela FC Diez Media, em São Paulo, para apresentação dos pacotes de mídia. Entende-se, portanto, que o canal tem mesmo avaliado o torneio com um movimento estratégico no mercado.

Há um fator que pode pesar nas negociações e, aliás, é nisso que o canal tem apostado: a boa relação com a entidade máxima do futebol sul-americano. Isso porque a emissora operou a Conmebol TV entre 2020 e 2022, com exibições de jogos da Libertadores e da própria Sul-Americana. Esse histórico de colaboração pode fortalecer a confiança na proposta da Band.

Clima de decisão e concorrência pesada

A disputa pelos direitos promete clima de mata-mata. Isso porque além do canal paulista, outras gigantes do ramo também marcaram presença no evento. Empresas como Globo, Record, SBT, Disney, Paramount, Livemode e outras.

Nem todas devem apresentar propostas pela competição, mas acompanharam de perto a apresentação de oferta da Conmebol. O SBT, atual detentor dos direitos, inclusive já se movimenta a fim de não só manter o torneio como expandir para Libertadores. Já a Record deve formalizar proposta para TV aberta.

Na visão de especialistas como o comunicador Luiz Fábio Almeida, trata-se de “uma das maiores batalhas por direitos esportivos dos últimos anos”. O resultado, inclusivo, pode redesenhar o mapa de transmissões de futebol no Brasil a partir de 2027.

Onde passa a Sul-Americana 2025?

Os direitos seguem divididos na temporada atual. O SBT fica responsável pelas exibições em TV aberta, enquanto a ESPN toca nos canais fechados. Já a Disney+ e Paramount+ revezam pelas transmissões em streaming.

A edição atual já se encaminha para as quartas de final e apenas dois brasileiros seguem vivos na luta: Atlético-MG e Fluminense. Os cariocas encaram o Lanús fora de casa no dia 16 de setembro, às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de ida.

Os mineiros seguem pelo mesmo roteiro dos compatriotas e abrem a disputa fora de casa, na altitude da Bolívia. Atlético e Bolívar se encaram no dia 17 de setembro, às 19h (de Brasília), no Hernando Siles.

