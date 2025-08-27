Vasco atualiza situação de Tchê Tchê; veja os relacionados

O Vasco divulgou na tarde desta quarta-feira (27/8) os relacionados para o duelo de logo mais contra o Botafogo, marcado para as 21h30 (de Brasília), em São Januário. Juntamente a isso, o Cruz-Maltino detalhou a situação médica de alguns de seus jogadores, informando também o importante retorno de Paulo Henrique.

Tchê Tchê, por exemplo, saiu com dores na coxa esquerda durante o jogo contra o Corinthians – derrota por 3 a 2 -, no último domingo (24/8). Desde então, o Vasco não dera novas informações. Segundo o boletim médico divulgado, o jogador realizou exame de imagem que apresentou edema na coxa esquerda.

Assim, ele desfalca o Gigante da Colina no jogo desta quarta, válido pelas quartas de final da Copa do Brasil. Outros que estão fora são os também volantes Mateus Carvalho e Paulinho, atletas menos utilizados por Fernando Diniz. Cocão está em transição com a preparação física, enquanto o camisa 18 apresentou quadro de lombalgia.

Paulo Henrique, por sua vez, é a boa notícia. Ele ficou fora dos últimos dois jogos por motivos distintos. Primeiro, contra o Juventude, sofreu uma indisposição. Depois, contra o Corinthians, sentiu dores na coxa e, por precaução, ficou fora. O Vasco perdeu ambas as partidas. Agora, ele volta à lista e deve ser titular.

Confira a lista do Vasco

???? Os relacionados do Vasco da Gama para enfrentar o Botafogo pela Copa do Brasil ???? Boletim médico: Mateus Carvalho: iniciou a transição com a preparação física após apresentar evolução satisfatória Tchê Tchê: realizou exame de imagem que apresentou edema na coxa esquerda… pic.twitter.com/40RH2d3X7r — Vasco da Gama (@VascodaGama) August 27, 2025

