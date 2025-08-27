Roger ainda busca o melhor time para salvar seu cargo no Internacional

A prioridade do técnico Roger Machado será ajustar o Internacional visando ao duelo decisivo contra o Fortaleza pelo Brasileirão. Afinal, a partida pode custar o cargo ao profissional em caso de nova derrota. No atual cenário, a dúvida do técnico é quais são as mudanças que serão necessárias, já que fez modificações em todos os setores depois da conquista do Gauchão. O problema é que a partir disso, a equipe não conseguiu engatar uma sequência de boas performances.

Na verdade, o Colorado teve apenas boas apresentações pontuais desde então. O treinador já retirou Victor Gabriel da zaga titular e o substituiu por Juninho. No meio de campo, com a aposentadoria inesperada de Fernando após sofrer grave lesão, Roger foi obrigado a também fazer alterações.

No caso, o comandante reeditou a dupla com Bruno Henrique e Thiago Maia, experimentou Richard e também adicionou Alan Rodríguez aos 11 iniciais. Entre os jogadores que atuaram abertos no ataque, o técnico utilizou Bruno Tabata, Vitinho, Wesley e Gabriel Carvalho, que não integra mais o elenco do Inter.

Além disso houve a improvisação de um volante de origem. Somente Carbonero, reforço do começo da temporada, foi quem apresentou rendimento satisfatório na temporada. Com os centroavantes, o comandante promoveu um rodízio com Borré, Ricardo Mathias e Valencia. Em alguns compromissos, Roger também preferiu utilizar dois deles e até escalou uma equipe com três zagueiros, quando mandou a campo um Internacional reserva.

Preparação do Internacional para jogo decisivo

O elenco do Colorado se reapresentou, na última terça-feira (26), e teve sua segunda atividade de preparação, nesta quarta (27). A única ausência para o embate contra o Leão do Picci será o colombiano Borré. Afinal, o camisa 19 cumprirá suspensão, pois recebeu o cartão vermelho no revés para o Cruzeiro.

Inter e Fortaleza se enfrentam pela 22ª rodada do Brasileirão, no Beira-Rio, no próximo domingo (31/08). Por sinal, este representa o último duelo que a diretoria do clube gaúcho colocou como prazo para Roger dar início a uma reação.



