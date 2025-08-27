Matheus Gonçalves faz vídeo de despedida do Flamengo: ‘Preciso de novos desafios’

O Flamengo vendeu Matheus Gonçalves ao Al-Ahli, da Arábia Saudita, por 8 milhões de euros (cerca de R$ 50 milhões). Diante disso, o jovem usou as redes sociais na noite desta quarta-feira (27) para se despedir do clube. Em vídeo com sua narração, o jogador ressaltou que a decisão foi difícil, mas diz que precisa de oportunidades em campo.

“Essa pergunta (procurar espaço em outro clube) é uma pergunta muito difícil porque eu já vivi tantas coisas nesse clube. Tudo começou quando eu tinha apenas 12 anos, eu jogava futsal e no campo. Toda vez que eu vestia a camisa do Flamengo, sempre sentia algo especial. O tempo foi passando, e as cobranças, aumentando. Mas sempre muito feliz. Na época da base, conquistei títulos e amigos que eu vou levar para o resto da minha vida. E a alegria e o amor que eu sempre via nos torcedores foram o que me deu mais vontade de lutar por essa camisa”, disse o jogador antes de complementar.

“Com você, Flamengo, eu realizei o meu maior sonho e da minha família, que foi me tornar um jogador profissional. E cada partida, pode ter certeza que sempre teve raça, amor e paixão. E chegou a hora de trilhar um novo caminho. É uma decisão difícil, mas preciso de novas oportunidades e novos desafios. Muito obrigado, nação. E muito obrigado, Flamengo”, finalizou.

Matheus, aliás, esteve prestes a fechar com a Raposa em meados de julho. Na ocasião, a equipe mineira oferecera 3,5 milhões de euros (R$ 22 milhões) por 50% de seus direitos econômicos. O Flamengo, no entanto, deu para trás e encerrou a negociação. Já o CSKA ofereceu 7 milhões de euros (R$ 44 milhões), valor também recusado pela diretoria.

A passagem de Matheus Gonçalves no Flamengo

Matheus Gonçalves chegou ao Flamengo em 2019 para atuar no sub-15. Começou a carreira profissional, então, em 2022, realizando três partidas. Já em 2023, fez 13 aparições, ganhando oportunidade por empréstimo no Red Bull Bragantino, por onde atuou também em 13 jogos. No ano seguinte, retornou ao Rubro-Negro, alternando entre time de cima e sub-20.

Em 2024, participou de 23 jogos, anotando dois gols. No ano corrente, realizou mais 15 partidas, com outros dois gols. Ele foi titular na final do Intercontinental Sub-20 contra o Barcelona (ESP), no último sábado (23/8), quando o Fla conquistou o bicampeonato nos pênaltis. Ele, apesar de desperdiçar sua cobrança, contribuiu com uma assistência. Sua última aparição no time titular foi na derrota por 1 a 0 para o Atlético-MG, pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil, no dia 31 de julho.

