Vojvoda comanda trabalho tático no Santos, mas ainda com a ausência de Neymar

Vojvoda em conversa com o elenco do Santos antes de sua estreia à beira do campo - (crédito: Foto: Raul Baretta/ Santos FC.)

Sem poder contar com Neymar, que se recupera fisicamente, o técnico Juan Pablo Vojvoda segue seu trabalho no comando do Santos, no CT Rei Pelé, dias antes da estreia. Assim, o comandante já começa a ensaiar o esquema que levará a campo no domingo (31), às 16h (de Brasília), contra o Fluminense, na Vila Belmiro, pelo Brasileirão.

Dessa forma, o argentino comandou uma atividade tática para promover ajustes na equipe, segundo informações do portal “ge”. O profissional quer aproveitar esse primeiro momento para conhecer o elenco e terá mais três dias de treinos até o confronto com o Tricolor.

Antes da atividade, o treinador teve um bate-papo com o restante do elenco. Em seguida, os jogadores foram para o aquecimento e trabalharam passes curtos, antes do treino tática para encerrar o dia.

O treinador novamente não teve a dupla João Basso e Willian Arão. O primeiro fez trabalho de transição, enquanto o segundo permaneceu com os fisioterapeutas.