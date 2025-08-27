Sorteio da fase de Liga da Champions será nesta 5ª (28/8). Veja onde assistir

Nesta quinta-feira, 28/8, será realizado o sorteio dos jogos da fase de liga da Champions League 2025/26. O evento acontece em Nyon, na Suíça, sede da UEFA a partir dasàs 12h30 (de Brasília). Nesta quarta-feira, foram definidos os quatro últimos classificados vindos dos playoffs: Benfica, Qarabag, Brugge e Copenhagem. Eles se juntam aos 29 times previamente classificados e aos outros três que garantiram vaga via playoffs na terça-feira: Kairat, Pafos e Bodo/Glimt.
Onde assistir
A TNT e a HBO Max transmitem a partir das 12h30 (de Brasília).
Entenda o formato e os jogos da fase de Liga da Champions
Esta será a segunda temporada com o novo regulamento. Até a edição 2023/24, a competição contava com 32 times divididos em 8 grupos de 4, com os dois primeiros de cada grupo avançando às oitavas de final e o terceiro colocado indo para a Liga Europa.
Agora, são 36 equipes. Elas são distribuídas em quatro potesde nove, com os times de melhor ranking no pote 1 e os de ranking mais baixo no pote 4. Os adversários são sorteados com base em potes. Cada time enfrenta dois times de cada um dos 4 potes, quatro em casa e quatro fora.
Pote 1
PSG (França) – Campeão da temporada passada
Real Madrid (Espanha)
Barcelona (Espanha)
Manchester City (Inglaterra)
Liverpool (Inglaterra)
Chelsea (Inglaterra)
Inter de Milão (Itália)
Borussia Dortmund (Alemanha)
Bayern de Munique (Alemanha)
Pote 2
Bayer Leverkusen (Alemanha)
Eintracht Frankfurt (Alemanha)
Atlético de Madrid (Espanha)
Villarreal (Espanha)
Atalanta (Itália)
Juventus (Itália)
Club Brugge (Bélgica)
Arsenal (Inglaterra)
Benfica (Portugal)
Pote 3
Tottenham (Inglaterra)
Ajax (Holanda)
PSV (Holanda)
Slavia Praga (Chéquia)
Olympique de Marselha (França)
Olympiacos (Grécia)
Napoli (Itália)
Bodo/Glimt (Noruega)
Sporting (Portugal)
Pote 4
Qarabag (Azerbaijão)
Union Saint-Gilloise (Bélgica)
Kairat (Cazaquistão)
Pafos (Chipre)
Copenhagen (Dinamarca)
Athletic Bilbao (Espanha)
Monaco (França)
Newcastle (Inglaterra)
Galatasaray (Turquia)
Vale lembrar que o sorteio é bem complexo e é um programa de computador que faz os confrontos rodada a rodada. Rola assim: o primeiro time sorteado do pote 1 é sorteado e um dos convodados dáo start para que o computador monte os jogos. E isso vai até o nono time do pote 1. Como cada time do pote 1 pega dois rivais de mesmo pote,por rolar,por exemplo, o Real Madrid enfrentar Bayern e Manchester City, além de outros seis rivais dos demais potes.
Ao fim das oito rodadas a situação é assim
– Os 8 primeiros avançam direto para as oitavas de final.
– Os times do 9º ao 24º lugar jogam um playoff mata-mata:
– As oito equipes vencerem avançam para as oitavas.
– As oito que perderem vão joga o playoff da Liga Europa
– Os times que ficarem do 25º ao 36º são estão eliminados.
A partir das oitavas de final, o formato segue o tradicional: mata-mata até a decisão. A final será em jogo único no dia 30 de maio de 2026, na Puskás Aréna, em Budapeste, na Hungria.
