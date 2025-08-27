Chegada de Alejandro Garnacho ao Chelsea tem uma ‘trava’; entenda

No que depender de Garnacho, ele vai se transferir na atual janela de transferências - (crédito: Foto: Carl Recine/Getty Images)

Nos bastidores do mercado de transferências europeu, soa como questão de tempo até o atacante argentino Alejandro Garnacho deixar o Manchester United rumo a outro clube inglês, o Chelsea.

Enquanto o United não deve fazer força para segurar o avante sul-americano, a vontade do próprio Garnacho é de respirar novos ares. Ao ponto, aliás, do jornalista italiano Fabrizio Romano atribuir uma frase em tom de ameaça ao jogador de 21 anos de idade.

“Me vendam ao Chelsea ou eu até fico, mas sem jogar por seis meses ou até um ano”, teria dito o atleta a um dirigente do Manchester United.

Em relação a parte financeira, o tema parece não gerar insatisfação pelas partes. Na última sinalização, os Blues estariam dispostos a chegar até 40 milhões de libras para contar com os serviços de Alejandro Garnacho.

Com todos esses elementos favoráveis, pode parecer que tudo irá se desenrolar naturalmente para a concretização do negócio. Porém, os londrinos desejam abrir um espaço no setor ofensivo antes de efetivar a compra do jovem avante argentino.

Dentre os nomes no Chelsea que atuam na mesma faixa de campo de Garnacho, os mais cotados para deixarem o plantel são Nicolas Jackson e Christopher Nkunku. O primeiro tem interesse mais concreto do Bayern de Munique em seus serviços enquanto o Milan planeja uma investida para ter o atacante francês. Todavia, nos dois casos, as conversas ainda não chegaram ao campo da proposta formal.

