Marcelo Marques estipula aumento de receita para o Grêmio com a Arena

Novo dono dos direitos da gestão da Arena avalia que estádio concederá aumento de receita ao Grêmio

Novo dono dos direitos da gestão da Arena avalia que estádio concederá aumento de receita ao Grêmio - (crédito: Foto: Angelo Pieretti / Grêmio FBPA)
Novo dono dos direitos da gestão da Arena avalia que estádio concederá aumento de receita ao Grêmio - (crédito: Foto: Angelo Pieretti / Grêmio FBPA)

O empresário Marcelo Marques comunicou sua surpreendente decisão de retirar a sua pré-candidatura à presidente do Grêmio. Em entrevista à “Rádio Gaúcha”, ele também abordou outros temas como o planejamento para a administração da Arena. O dono dos direitos da gestão indicou que os cálculos apontam que o Imortal contará com um crescimento relevante de lucro com o estádio.

Marcelo explica que segundo a previsão orçamentária, a Arena será quase autossustentável. Afinal, a arrecadação com camarotes, publicidade e cathering chegará a R$ 21 milhões.

“Em nossas contas, o Grêmio vai ganhar R$ 50 milhões anuais”, indicou o empresário.

Após adquirir os direitos de gestão da Arena em julho, ele cedeu a gestão do estádio ao Tricolor gaúcho. Marcelo anunciou no fim de 2024 que quitou a dívida relacionada ao financiamento do estádio e à gestão feita pela Arena Porto-Alegrense, responsável pela administração do complexo. O valor da operação chegou a R$ 130 milhões, que ele decidiu doar integralmente ao Grêmio.

Desistência da candidatura à presidência do Grêmio

 O empresário comunicou a sua decisão também na mesma entrevista à Rádio Gaúcha e poucas semanas antes das eleições. Assim, altera a dinâmica da corrida pelo comando da instituição. Proprietário da Marquespan e considerado favorito após a aquisição do estádio do clube, Marcelo destacou que, desde que surgiu como possível presidente, passou a sentir com ainda mais intensidade as derrotas do Grêmio, o que também pesou em sua decisão de desistir da candidatura.

Apesar de abrir mão da presidência, Marques seguirá envolvido em projetos estratégicos e consultorias, mantendo influência nas decisões sobre planejamento e desenvolvimento do futebol profissional e das categorias de base.

Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 27/08/2025 20:54
