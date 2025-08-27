Marcelo Marques estipula aumento de receita para o Grêmio com a Arena

Novo dono dos direitos da gestão da Arena avalia que estádio concederá aumento de receita ao Grêmio - (crédito: Foto: Angelo Pieretti / Grêmio FBPA)

O empresário Marcelo Marques comunicou sua surpreendente decisão de retirar a sua pré-candidatura à presidente do Grêmio. Em entrevista à “Rádio Gaúcha”, ele também abordou outros temas como o planejamento para a administração da Arena. O dono dos direitos da gestão indicou que os cálculos apontam que o Imortal contará com um crescimento relevante de lucro com o estádio.

Marcelo explica que segundo a previsão orçamentária, a Arena será quase autossustentável. Afinal, a arrecadação com camarotes, publicidade e cathering chegará a R$ 21 milhões.

“Em nossas contas, o Grêmio vai ganhar R$ 50 milhões anuais”, indicou o empresário.

Após adquirir os direitos de gestão da Arena em julho, ele cedeu a gestão do estádio ao Tricolor gaúcho. Marcelo anunciou no fim de 2024 que quitou a dívida relacionada ao financiamento do estádio e à gestão feita pela Arena Porto-Alegrense, responsável pela administração do complexo. O valor da operação chegou a R$ 130 milhões, que ele decidiu doar integralmente ao Grêmio.

Desistência da candidatura à presidência do Grêmio

O empresário comunicou a sua decisão também na mesma entrevista à Rádio Gaúcha e poucas semanas antes das eleições. Assim, altera a dinâmica da corrida pelo comando da instituição. Proprietário da Marquespan e considerado favorito após a aquisição do estádio do clube, Marcelo destacou que, desde que surgiu como possível presidente, passou a sentir com ainda mais intensidade as derrotas do Grêmio, o que também pesou em sua decisão de desistir da candidatura.

Apesar de abrir mão da presidência, Marques seguirá envolvido em projetos estratégicos e consultorias, mantendo influência nas decisões sobre planejamento e desenvolvimento do futebol profissional e das categorias de base.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook