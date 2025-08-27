Show pode tirar Palmeiras x Vasco do Allianz Parque; saiba detalhes

O jogo entre Palmeiras e Vasco, pelo Brasileirão, pode não ocorrer no Allianz Parque. A partida, marcada para o dia 1º de outubro, corre o risco de mudar de local. O motivo é a realização de um grande show do rapper Kendrick Lamar no estádio na véspera. A complexa logística para desmontar o palco do evento é o problema. A Arena Barueri, portanto, surge como uma alternativa para o confronto.

A CBF, de fato, detalhou a tabela do campeonato nesta última terça-feira (26). O jogo contra o Vasco ficou marcado para uma quarta-feira, dia 1º de outubro. Na noite anterior, no entanto, o estádio receberá o show do artista norte-americano. O curto espaço de tempo entre os dois grandes eventos, então, gerou todo o impasse.

A administradora do estádio, a WTorre, e a produtora da apresentação de Kendrick Lamar buscam uma solução. Elas tentam viabilizar um plano para que o jogo não precise mudar de local. A grande complexidade da estrutura do show, contudo, é um enorme obstáculo. A transferência da partida para a Arena Barueri, por isso, ainda não está descartada.

O Palmeiras, inclusive, já atuou diversas vezes em Barueri nesta temporada. Três dos 24 jogos do time como mandante no ano ocorreram neste outro estádio. A definição final sobre o local da partida contra o Vasco, enfim, deve ocorrer nos próximos dias. As partes, portanto, precisam alinhar a melhor solução logística e financeira.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.