Apesar da derrota, Alonso minimiza placar: ‘Não é uma diferença muito grande’

Paraguaio um homem de poucas palavras ao fim da partida

O zagueiro Junior Alonso lamentou a derrota do Atlético no clássico. O time perdeu por 2 a 0 para o Cruzeiro, nesta quarta-feira (27) na Arena MRV. O jogo foi válido pela ida das quartas de final da Copa do Brasil. O experiente defensor, contudo, prometeu uma grande reação para o jogo da volta. Ele garantiu que a equipe irá “lutar até o fim” pela classificação.

O jogador, de fato, acredita que o time controlava bem a partida. Para ele, o primeiro gol do Cruzeiro mudou completamente o cenário do jogo.

“Hoje até o gol deles, né? Que foi um gol oportuno, a meu parecer. A gente estava controlando bem o jogo. Mas, infelizmente, tomamos de novo um gol de bola parada”, lamentou Alonso.

O defensor paraguaio, inclusive, adotou um tom de poucas palavras e mais ação. Ele cobrou uma resposta prática de todo o elenco no próximo jogo. A reação, segundo ele, precisa ser mostrada dentro das quatro linhas.

“Falar acho que é difícil, né? O que a gente tem que fazer é demonstrar dentro do campo”, disse o experiente jogador.

Apesar da difícil desvantagem de dois gols, o zagueiro ainda acredita na classificação. Ele não vê o placar de 2 a 0 como algo impossível de ser revertido.

“É uma diferença não muito grande, assim que nós temos a segurança de que vamos lutar até o fim”, afirmou Alonso.

A decisão da vaga, enfim, ocorrerá no estádio do Mineirão no dia 11 de setembro.

