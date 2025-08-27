Goleiro que eliminou o Manchester United na Copa da Liga admite ser torcedor do clube

Goleiro do Grimsby foi decisivo em disputa de pênaltis contra o Manchester United - (crédito: Foto: Reprodução)

O Manchester United já protagonizou seu primeiro vexame ainda no começo da atual temporada. Isso porque, os Diabos Vermelhos deram adeus à Copa da Liga ainda na segunda rodada. A eliminação ocorreu após uma derrota em disputa de pênaltis para o Grimsby, equipe da Quarta Divisão.

Após o embate, o goleiro Christy Pym, demonstrou sinceridade ao afirmar que não estava totalmente satisfeito com a classificação do Grimsby.

“Sou torcedor do Manchester United, então também estou meio furioso”, admitiu o arqueiro.

Um dos autores dos gols da equipe da quarta divisão sobre o Manchester United no tempo normal, Charles Vernam, detalhou o momento de apreensão com a disputa de pênaltis.

“Não que eu não confiasse nesse homem (Christy), mas claro que a situação se torna nervosa, quando isso só continuava e você não sabe. Nós marcamos um e, então você pensa que tems uma chance, e alguns dos pênaltis deles eles eram inacreditáveis. Por isso, é uma sensação incrível, como uma experiência que viverá para sempre”, justificou.

Goleiro brilha contra o United

Na sequência, Christy expôs como foi a disputa de 24 penalidades do ponto de visa dos goleiros e em sua avaliação, seu desempenho poderia ter sido superior.

“Deveria ter me saído melhor, certo? Nós nos reunimos ontem com o treinador de goleiros Steve para analisar os pênaltis, só por precaução. Como a disputa continuava se prolongando, se tornou um pouco frustrante. Mas, eu fiz uma defesa e os meninos fizeram o resto, então foi brilhante”, complementou o Pym.

O goleiro ajudou o Grimsby a se classificar ao defender o pênalti do atacante brasileiro Matheus Cunha. Na última cobrança, Mbeubo acerto o travessão e carimbou a eliminação do United. O compromisso seguinte do time de Manchester será pela Premier League, quando enfrentará o Burnley, pela terceira rodada do torneio, às 11h, no Old Trafford, no próximo sábado (30).

