Cuca admite má fase do Atlético em casa e diz que jogadores ‘não estão rendendo’

O técnico Cuca admitiu o péssimo momento do Atlético jogando em casa. A análise do treinador ocorreu após a derrota por 2 a 0 para o rival Cruzeiro, pela Copa do Brasil, na Arena MRV. O comandante, de fato, reconheceu que a equipe não está jogando em seu potencial máximo. Ele, contudo, ainda expressou confiança em uma virada no jogo de volta. O time, segundo ele, precisa encontrar soluções urgentemente para a má fase.

Na coletiva, o treinador foi questionado sobre a queda de rendimento do time. Ele concordou que atletas importantes não vivem um bom momento técnico. “A equipe não está jogando em todo o seu potencial e jogadores importantes estão abaixo do esperado. Isso não se deve à falta de empenho ou dedicação dos jogadores”, disparou o comandante do Atlético.

Cuca também justificou a polêmica substituição do meia Gustavo Scarpa na partida. O técnico explicou que a troca foi uma decisão puramente tática. Ele sentiu que o camisa 10 estava jogando muito longe da área. A intenção, portanto, era colocar um jogador com mais presença ofensiva para tentar mudar o jogo:

“O Scarpa saiu porque colocamos um armador [Reinier] que tem mais chegada na área. Ele estava muito fora da área, e nós precisávamos ter uma companhia mais perto do Hulk. Foi assim que nós vencemos o Bragantino, se não me engano. Saiu um meia armador e entrou um ponta de lança. Não vejo nada de anormal assim. E não vejo que o jogador [Scarpa] estava tão bem assim… Se estivesse tão bem, não teria saído. É uma coisa muito lógica”

A sequência de maus resultados em casa, de fato, foi o ponto central da entrevista. Esta foi a terceira derrota do time em um jogo de mata-mata na Arena MRV. O treinador, inclusive, lamentou o fato de o time voltar a sofrer um gol de bola parada.

“Continuamos a sofrer gols de bola parada, semelhantes ao do Grêmio, apesar de treinarmos especificamente para evitar isso”, disse.

Apesar de todos os problemas, o técnico ainda acredita na classificação para a semifinal. Ele sabe que a missão de reverter um placar de 2 a 0 fora de casa é muito difícil. No entanto, Cuca se apegou à imprevisibilidade do futebol. O treinador, por fim, reconheceu o grande momento do rival e a dificuldade que o time terá no Mineirão.

