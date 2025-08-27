Leonardo Jardim brinca sobre Fabrício Bruno: ‘Aquele gol eu não ensinei’

O técnico Leonardo Jardim analisou a grande vitória do Cruzeiro sobre o rival Atlético. O time venceu o clássico por 2 a 0, na Arena MRV, nesta quarta-feira (27). O resultado, aliás, foi válido pela Copa do Brasil. O comandante português, então, exaltou a melhora do time no segundo tempo. Ele, contudo, brincou ao falar do golaço de Fabrício Bruno, creditando o lance ao “talento individual”.

O treinador, de fato, fez uma análise bastante equilibrada da partida. Ele viu um primeiro tempo de muita disputa e poucas chances para os dois lados. Na segunda etapa, no entanto, o time celeste conseguiu se impor e construir o placar.

“A primeira parte foi mais equilibrada (…) Na segunda parte, eu acredito que o Cruzeiro melhorou e conseguiu a vantagem”, disse Jardim.

Leonardo Jardim brinca sobre golaço de Fabrício Bruno

O primeiro gol da partida, um chute forte de fora da área, mereceu um comentário especial. O técnico, em tom de brincadeira, disse que não teve participação no lance.

“Eu parabenizei o Fabrício pelo gol. Eu disse muitas coisas (aos jogadores), mas aquele gol eu não o ensinei, aquele arremate foi um talento individual dele (risos)”, avaliou Jardim.

Já o segundo gol, marcado por Kaio Jorge, foi fruto de muito trabalho, segundo o técnico. Ele exaltou a grande evolução da equipe neste tipo de jogada:

“Tivemos uma progressão muito grande nas bolas paradas. O Cruzeiro tinha muita dificuldade, e hoje está mais competente (…) Mérito da comissão técnica, mas principalmente dos jogadores.”

A vitória, enfim, dá ao Cruzeiro uma excelente vantagem para o jogo de volta no dia 11 de setembro. A equipe pode até perder por um gol de diferença para se classificar. O foco, no entanto, já se volta para o Brasileirão. O time, no sábado (30), enfrenta o São Paulo, no estádio do Mineirão pelo Campeonato Brasileiro.

