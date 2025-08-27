‘Nada de anormal’, diz Cuca após discutir com dirigente do Cruzeiro no clássico

Os ânimos ficaram bastante exaltados após o clássico na Arena MRV. A vitória do Cruzeiro por 2 a 0 sobre o Atlético, nesta quarta-feira (27), gerou confusão. O atacante Hulk e o técnico Cuca, do time da casa, discutiram com pessoas no túnel. Cuca, inclusive, teve um bate-boca com um dirigente do Cruzeiro. O treinador, contudo, minimizou o episódio em sua entrevista coletiva.

A primeira confusão, de fato, envolveu o maior ídolo do time alvinegro. No túnel de acesso ao vestiário, o atacante Hulk rebateu um torcedor. As câmeras da transmissão do jogo registraram o momento da discussão. Conforme o relato, o jogador teria dito: “Tem que respeitar”, em direção à arquibancada.

Pouco tempo depois, o técnico Cuca também se envolveu em um bate-boca. O treinador do Atlético discutiu com o diretor de futebol do Cruzeiro, Paulo Pelaipe. A conversa entre os dois, segundo as imagens, foi bastante acalorada. A discussão, aliás, teve até o dedo em riste do comandante atleticano para o dirigente rival.

O clima esquentou no Atlético-MG após a derrota por 2 a 0 para o Cruzeiro na Arena MRV. Hulk e Cuca bateram boca com torcedores atleticanos. Depois, o técnico do Galo ainda discutiu com Pelaipe, dirigente do Cruzeiro. ???? @pvsportbr pic.twitter.com/ApkkJ7scNx — Planeta do Futebol ???? (@futebol_info) August 28, 2025

Na coletiva de imprensa, porém, Cuca minimizou completamente o ocorrido. O técnico explicou o motivo da discussão com o diretor do time adversário:

“O que aconteceu foi que o pessoal estava comemorando ali com grito de Cruzeiro, e falei para tomarem cuidado. Já tinha dito ‘parabéns pela vitória’, mas que tomasse cuidado porque aquilo poderia desandar. Não precisavam comemorar ali.”

As discussões, no fim das contas, refletem a grande frustração com o resultado. A derrota em casa por 2 a 0 complica muito a vida do Atlético na Copa do Brasil. Para avançar de fase, o time precisará de uma vitória por três gols de diferença. O jogo de volta, enfim, ocorre no dia 11 de setembro, no estádio do Mineirão.

