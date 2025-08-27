Gui Negão marca e Corinthians larga na frente nas quartas da Copa do Brasil

Com a estrela de Gui Negão, o Corinthians largou na frente do Athletico-PR nas quartas de final da Copa do Brasil. Na noite desta quarta-feira, 27/8, na Ligga Arena, pelo jogo de ida da fase, o garoto voltou a brilhar: assim como contra Bahia e Vasco, mandou a bola para a rede. Com seu terceiro gol em três jogos seguidos, garantiu a vitória do Timão por 1 a 0. O Furacão chegou a fazer um gol, com Dudu, mas bem anulado. O jogo contou com ótimo público, 40.236, sendo 5.600 corintianos,que lotaram o seu espaço e fizeram muita festa.

Mas o fim do jogo teve uma cena lamentável. Nos acréscimos,aos 52 minutos, um torcedor entrou em campo e tentou agreditr o goleiro Hugo Souza. O árbitro encerrou o jogo em seguida.

Com o resultado, o Corinthians precisa apenas de um empate no jogo da volta, marcado para o dia 10 de setembro, na Neo Química Arena, para garantir vaga na semifinal, onde enfrentará Cruzeiro ou Atlético-MG. No duelo de ida entre os mineiros, também nesta quarta-feira, o Cruzeiro venceu por 2 a 0 fora de casa e abriu boa vantagem para o confronto de volta, no Mineirão.

Primeiro tempo com poucas emoções

O Corinthians começou bem, criando boas jogadas pelo lado direito, com apoio de Matheuzinho na lateral. A equipe teve duas boas chances antes dos 15 minutos: uma com Gui Negrão, que quase aproveitou um erro de Aguirre, e outra com um chute de fora da área de Maycon, volante que apareceu bastante no ataque. O Atlético levava vantagem quando explorava as costas do lateral-esquerdo Matheus Bidu e teve uma grande oportunidade com um arremate de Benavides, mas que acabou isolando.

Depois dos 20 minutos, o jogo ficou mais truncado no meio-campo, com poucas oportunidades claras. Um chute de Garro de longa distância obrigou boa defesa de Santos, sendo o melhor lance do Timão até então. Pelo lado do Furacão, Zapelli cobrou uma falta com perigo, e Hugo Souza fez grande defesa, salvando o Corinthians. Ambos os lances resultaram em escanteios que, no entanto, não levaram a nada. E nada de gols nos 45 minutos iniciais.

Corinthians marca no 2º tempo e vence o jogo

Dorival voltou com Cacá na vaga de Charles, o que fez o Timão passar a jogar com três zagueiros. Também promoveu a entrada de Vitinho no lugar de Kayke. Essa última mudança melhorou o comportamento ofensivo do time paulista. Aos 12 minutos, Vitinho recebeu pela esquerda e cruzou. A zaga não cortou, e a bola chegou até Matheuzinho, que rolou para Gui Negão. Com o gol livre, ele bateu para o fundo da rede: 1 a 0.

Quase em seguida, Matheuzinho — que era um dos melhores em campo — saiu machucado. Félix Torres, que é zagueiro, foi deslocado para a lateral. E foi por ali que o Furacão passou a jogar e chegou a marcar um gol com Dudu, mas o lance foi anulado porque a bola bateu na mão de Mendoza na jogada.

O Furacão seguiu em cima, e o Timão não conseguia encaixar ataques — mesmo com Depay em campo. Apesar de toda a pressão, o time da casa teve apenas uma chance real de gol, já nos acréscimos. Após bola levantada quase na pequena área, Patrick cabeceou e Hugo, com o pé, fez a defesa do jogo. O goleirão da Seleção garantiu a vitória corintiana.

Infelizmente o jogo teve de terminar quando um torcedor invadiu o campo, já no finzinho dos acréscimos, e deu um empurrão em Hugo Souza.

ATHLETICO-PR 0X1 CORINTHIANS

Jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil

Data : 27/08/2025

Local: Ligga Arena, Curitiba (PR)

Público: 40.236

Renda: R$ 2.714.670,00

Gols: Gui Negão, 12’/2ºT (0-1)

ATHLETICO-PR: Santos; Benavídez (Renan Peixoto, 41’/2ºT), Aguirre, Arthur Dias e Leo Derik; Filipinho (Élan Ricardo, 46’/2ºT), Patrick e Zapelli (Dudu, 15’/2ºT); Mendoza (Leozinho, 15’/2ºT), Luiz Fernando (Madson, 15’/2ºT) e Viveros. Técnico: Odair Hellmann.

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho (Félix Torres, 20’/2ºT), André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Charles (Cacá, Intervalo), Maycon (Ryan, 33’/2ºT) , Bidon e Garro (Depay, 33’/2ºT); Kayke (Vitinho, Intervalo) e Gui Negão. Técnico: Dorival Júnior.

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Auxiliares: Bruno Raphael Pires (GO) e Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE)

VAR: Rodrigo Ferreira (SC)

Cartões Amarelos: Leo Derik, Benavides, Renan Peixoto (ATH); Matheuzinho, Gustavo Henrique (COR)

Cartões Vermelhos: –

