Esposa de zagueiro do Arsenal protagoniza documentário na Inglaterra

O zagueiro Gabriel Magalhães é um dos principais jogadores do atual elenco do Arsenal. O defensor brasileiro vive momento positivo pela equipe já há algumas temporadas e conta com boa reputação no clube e com os torcedores. Uma das justificativas para esse momento favorável é graças à contribuição da sua esposa, Gabrielle Figueiredo, de 26 anos. Inclusive, a companheira também vem conquistando seu espaço e prestígio. Tanto que recentemente protagonizou um documentário na Inglaterra.

A produção “Married to the Game” da Amazon Prime Video no Reino Unido reuniu esposas de grandes jogadores do futebol local para compartilhar pare da rotina extracampo. Por sinal, Gabrielle constantemente é convidada para participar de entrevistas até mesmo sobre futebol.

A companheira de Gabriel Magalhães também se tornou um bom exemplo, segundo a avaliação de alguns torcedores do Arsenal. Isso porque, ela apresenta um perfil diferente de diversas companheiras de outros jogadores. Gabrielle trabalha como influenciadora, como é loira, por ser destacar pela estatura e beleza conta com relevante engajamento nas redes sociais.

Ela soma 195 mil seguidores no Instagram e mais 41 mil no TikTok. Além disso, a esposa do zagueiro do Arsenal também é garota-propaganda de uma empresa de produtos esportivas. Contudo, sem qualquer ligação com o defensor. A moça prioriza produzir conteúdo sobre moda, tema que ela tem interesse desde os 15 anos. Ela costuma exibir lançamentos de marcas famosas e postagens durante a Semana de Moda de Milão.

Detalhes do relacionamento do zagueiro do Arsenal e da influenciadora

O casamento de Gabriel e Gabrielle já tem dois anos. No relacionamento de cinco anos, o casal teve até aqui uma filha, Maya. O zagueiro do Arsenal e a influenciadora se conheceram quando o jogador ainda estava no futebol francês. A aproximação, aliás, foi feita por meio de amigos em comum.

