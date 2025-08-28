Ruben Amorim pede desculpas ao torcedor após eliminação do United: ‘Estou em choque’

Com a surpreendente eliminação na Copa da Liga Inglesa para o Grimbsy Town, o técnico Ruben Amorim vê a pressão aumentar em relação a seu trabalho à frente do Manchester United. Assim, desde a temporada anterior, quando terminou a Premier League em 15º, pior campanha em 35 anos, o comandante sabe que necessita melhorar caso queira seguir no cargo.

“Acho que os jogadores deixaram bem claro o que eles querem hoje. Isso está muito claro. Não vamos mudar 22 jogadores”, desabafou em entrevista à ITV.

“Jogamos bem as duas partidas da Premier League, viemos enfrentar um time da quarta divisão e jogamos dessa maneira – disse o português, que seguiu deixando sinais de que está chegando ao seu limite”, frisou.

“Quero pedir desculpas aos torcedores. Eu estou em choque, nós precisamos de muitas mudanças, mas quando você tem um momento como esse, você tem que aparecer. Se isso não acontece, você pode sentir que algo tem que mudar, e nós não vamos mudar 22 jogadores novamente”, completou. Comandante defende formação O treinador, que completou nove meses no Manchester United, não consegue fazer o time engrenar. Isso porque não venceu em três partidas na temporada 2025/26. Perdeu para o Arsenal e empatou com o Fulham pelo Campeonato Inglês antes de cair em sua estreia na Copa da Liga Inglesa. Mesmo assim, defendeu a formação e disse que o que tem que mudar é a postura.

“Nós jogamos realmente bem contra o Arsenal com essa formação (há dez dias), com esse sistema fomos à final da Liga Europa em uma temporada desastrosa (em maio, derrotado pelo Tottenham). O sistema não importa, o que importa é que precisamos ser diferentes. Este é o trabalho do treinador, mas nada muda”, frisou.

“Os pênaltis não são o importante, se nós tivéssemos vencido, teria sido muito injusto com o adversário. Hoje o futebol foi muito justo. Vamos para o próximo jogo e então vamos ter tempo para tomar decisões”, concluiu.

