Andreas faz exames na Inglaterra, e Palmeiras prepara anúncio oficial

O Palmeiras está a um passo de confirmar mais um nome de peso para o elenco de Abel Ferreira. O meia Andreas Pereira, do Fulham, realizou exames médicos na Inglaterra na quarta-feira (27) e já tem acordo com o clube. A expectativa é que a assinatura do contrato ocorra nos próximos dias, abrindo caminho para o anúncio oficial ainda antes da chegada do jogador ao Brasil.

A transação vai acontecer após o Verdão desembolsar 10 milhões de euros (R$ 63 milhões). Andreas terá vínculo até dezembro de 2028. Aliás, caso seja oficializado nesta quinta-feira, repetirá o modelo de Felipe Anderson, que foi anunciado ainda na Itália, em 2024, após assinar pré-contrato.

A diretoria alviverde considera Andreas a peça final para o elenco desta temporada, especialmente após a saída de Richard Ríos, negociado no meio do ano. Assim, com a chegada do meio-campista, o Palmeiras encerra o ciclo de contratações de 2025 com 12 reforços e um investimento próximo de R$ 700 milhões, valor que vai acabar sendo quitado de forma parcelada nos próximos anos.

Com a janela de transferências aberta até o dia 2 de setembro, o Verdão não vê riscos para a regularização do atleta. Aliás, após o anúncio, o clube focará em registrar o meia a tempo de utilizá-lo nas próximas rodadas.

Com passagem pela seleção brasileira, Andreas Pereira chega para disputar espaço no setor de meio-campo, hoje ocupado principalmente por Lucas Evangelista. Allan, formado na base palmeirense e improvisado como volante, deve voltar a atuar novamente em funções mais ofensivas, como entende Abel Ferreira.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.