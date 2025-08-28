Gui Negão brilha no Corinthians, mas prega cautela após sequência de gols

Gui Negão novamente voltou a decidir uma partida para o Corinthians. O jovem atacante de 18 anos vive o melhor momento da ainda curta carreira no time profissional, com três gols marcados nas últimas três partidas, contra Bahia, Vasco e, mais recentemente, o Athletico-PR, pela Copa do Brasil.

O gol diante do Furacão, que garantiu a vitória por 1 a 0 no jogo de ida das quartas de final, em Curitiba, foi mais um passo na consolidação de Gui como uma das promessas do clube. Ainda assim, a comissão técnica trata o crescimento do garoto com cautela.

“Eu fico muito feliz por às vezes as pessoas me reconhecerem, falarem meu nome, torcerem por mim. Eu fico muito feliz com isso. É tudo muito novo. E eu estou lidando superbem”, declarou o atacante, visivelmente emocionado pelo momento.

As chances para Gui surgiram em meio às dificuldades do elenco. Sem poder contar com Yuri Alberto, que passou por cirurgia de hérnia inguinal, e com a necessidade de soluções ofensivas, Dorival apostou em garotos da base. A resposta veio dentro de campo.

“É uma ‘responsa’ muito grande, pela posição e pela pessoa que estou substituindo. Total respeito. Graças a Deus estou conseguindo responder à altura e espero que eu consiga responder ainda mais. E bem melhor do que eu estou correspondendo”, disse o camisa 39.

Elogios de Dorival

Após a vitória contra o Athletico, o técnico Dorival Júnior elogiou a maturidade e a dedicação do jovem atacante, mas reforçou a necessidade de cuidado com o processo.

“O trabalho que ele vem desenvolvendo e executando, a entrega, o comprometimento, se dedicando ao máximo, combatendo, buscando espaços, atacando adversário. Isso tem sido coroado pelo belo trabalho. Só peço que tenha calma e paciência. Vamos esperar desenvolvimento de maneira bem natural, sem forçar nada. Temos que ter cuidado, é um menino que promete. É um garoto promissor que está lutando pelo seu espaço. Espero que seja muito feliz na carreira, desde que tenha compreensão que é só um bom início”, destacou.

O próximo compromisso do Corinthians será o clássico contra o Palmeiras, no domingo, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro. A sequência de gols já coloca Gui como candidato a uma vaga entre os titulares no Dérbi, mas o próprio atacante prefere não criar expectativas.

“Eu vou deixar para o professor decidir, mas eu acredito que deixei uma pulga atrás da orelha, né (risos). Eu venho numa sequência muito boa, tomara que continue e, se Deus quiser, que no clássico eu consiga fazer gols”, afirmou, com sorriso tímido.

A cada jogo, Gui Negão mostra que a base alvinegra segue sendo uma fonte de talentos. Agora, cabe ao Corinthians equilibrar a empolgação da torcida com o desenvolvimento gradual de um jovem que já começa a escrever sua história no clube.

