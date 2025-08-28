InícioEsportes
Botafogo encaminha empréstimo de Kayke ao Fortaleza, de Renato Paiva

Kayke Queiroz em ação com a camisa do Botafogo na atual temporada

Kayke Queiroz em ação com a camisa do Botafogo na atual temporada - (crédito: Foto: Vitor Silva/Botafogo)
Kayke Queiroz em ação com a camisa do Botafogo na atual temporada - (crédito: Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Com a proximidade do fim da janela de transferências, que se encerra no dia 2 de setembro, o Botafogo encaminhou o empréstimo do atacante Kayke, de 19 anos, ao Fortaleza. Assim, o jovem, de 19 anos, foi um pedido do técnico Renato Paiva, com quem trabalhou no Alvinegro nesta temporada. A informação é do portal “ge”.

Revelado nas divisões de base do clube carioca, o jogador chegou aos profissionais nesta temporada e se destacou quando o Glorioso utilizou os atletas do sub-20. Ele, então, estufou a rede em três oportunidades e esteve em campo onze vezes.

Internamente, o Botafogo entende que a negociação é importante para que o jovem tenha oportunidade de atuar em alto nível nesta temporada. Em solo cearense, ele poderá ganhar mais minutagem, com a camisa do Leão do Pici.

O clube viabilizou a negociação após a chegada do espanhol Chris Ramos, que se junta a Arthur Cabral e Mastriani como opções para o setor. Com o aumento na concorrência, preferiu emprestar Kayke para adquirir experiência.

Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 28/08/2025 10:36
