Depay critica gramado sintético após retorno no Corinthians: ‘Mata o jogo’

O atacante Memphis Depay voltou a vestir a camisa do Corinthians nesta quarta-feira (27/8), mas o retorno foi marcado por reclamações. Após a vitória por 1 a 0 sobre o Athletico-PR, pelas quartas de final da Copa do Brasil, o holandês usou as redes sociais para se manifestar contra o gramado sintético da Ligga Arena.

“Grama artificial mata o jogo. Brasil, quando vocês vão ouvir os jogadores?”, publicou Memphis no X (antigo Twitter), na madrugada desta quinta-feira.

Artificial grass kills the game.

Brazil when you going to listen to the players? — Memphis Depay (@Memphis) August 28, 2025

Recuperado de uma lesão muscular na coxa direita que o deixou afastado por 20 dias, o atacante iniciou a partida no banco de reservas. Ele entrou em campo aos 32 minutos do segundo tempo, mas teve participação discreta. A partida marcou ainda o 50º jogo de Depay com a camisa alvinegra desde sua chegada ao clube.

A reclamação não é inédita no futebol brasileiro. Outros atletas já demonstraram incômodo com gramados artificiais, alegando que o piso altera a dinâmica da partida e pode aumentar o risco de lesões.

Assim, com a vitória, o Corinthians largou em vantagem no confronto eliminatório e decidirá a vaga em casa. Depay voltou a ganhar minutos sob o comando do técnico Dorival Júnior, em busca de recuperar ritmo e confiança após o período afastado.