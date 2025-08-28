Negociação entre Santos e Inter por Tomás Palacios trava após dúvida do zagueiro

Zagueiro não quer deixar a Europa e pode melar transação com o Santos - (crédito: Foto: Reprodução/Instagram)

A negociação entre Santos e Internazionale pelo zagueiro argentino Tomás Palacios entrou em compasso de espera. O acordo já estava encaminhado, com viagem ao Brasil prevista para esta quinta-feira (28), mas o jogador demonstrou insegurança em relação ao retorno à América do Sul.

Formado no Talleres e com passagem pelo Independiente Rivadavia antes de ser contratado pela Inter, Palacios recebeu recentemente uma proposta de outro clube italiano e pediu tempo para avaliar seu futuro. A indefinição preocupa o Santos, já que a janela de transferências no Brasil se encerra na próxima terça-feira (2).

Embora a diretoria alvinegra não considere a negociação totalmente descartada, há frustração nos bastidores diante da demora na resposta. Paralelamente, o clube já estuda alternativas no mercado, com o objetivo de atender ao pedido do técnico Juan Pablo Vojvoda. O novo treinador deseja a chegada de dois zagueiros para reforçar o elenco.

Além disso, outro obstáculo surgiu nas tratativas. Afinal, o Peixe passou a ter concorrência de clubes europeus pelo defensor, tornando o acerto incerto. O clube paulista segue cauteloso e mantém esforços para viabilizar o empréstimo de um ano com opção de compra, mas a Internazionale recebeu uma proposta do Zenit, considerada mais vantajosa do que a oferta santista.

Enquanto isso, o Santos trabalha com alternativas para a posição. Reforçar a defesa é uma das prioridades da diretoria nesta reta final da janela e diretoria tenta trazer ao menos mais duas peças.

