Eagle afirma ter crédito de R$ 305 milhões junto à SAF Botafogo; entenda o caso

O imbróglio entre a Eagle Football Holdings e a SAF do Botafogo ganhou mais um capítulo. Afinal, a defesa da empresa inglesa apresentou um recurso, na 3ª Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, no qual pediu a suspensão do congelamento das ações da companhia. Ela também cobrou uma indenização de R$ 305 milhões pelo que definiu como “conduta ilícita” de John Textor. A informação é do jornal “O Globo”.
Vale lembrar que em 31 de julho, o juiz Victor Agustin Cunha Jaccoud atendeu um pedido da SAF alvinegra ao congelar ações da empresa. O relatório apontou uma dívida de R$ 152 milhões ao clube carioca, o que fez com que o norte-americano permanecesse à frente do Alvinegro.
Por outro lado, no recurso desta quarta-feira (27), a empresa apresentou comprovantes de pagamentos que apontariam que a dívida de R$ 152 milhões não existe. Além disso, ela alegou que efetuou o pagamento antes mesmo da ação ajuizada por Textor em julho.
“(…) É reflexo da confusão contábil instaurada pelo Sr. Textor nas relações intercompany, enquanto ainda estava na gestão em todas as frentes. Assim, ao mover execuções não lastreadas e inseridas em uma confusa contabilidade única, o Sr. Textor procura se servir dos processos para pressionar a Eagle Bidco e, com isso, se encastelar no poder pelo tempo que conseguir”, parte da ação.
Cobrança de indenização
A Eagle também cobra uma espécie de indenização, com base no Artigo 940 do Código de Processo Civil. Ela, portanto, alega que a cobrança foi indevida e que pelos R$ 152,5 milhões, tem um crédito do dobro desse valor, R$ 305 milhões, junto à SAF Botafogo.
“Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição”, cobrança.
