Eagle afirma ter crédito de R$ 305 milhões junto à SAF Botafogo; entenda o caso

O imbróglio entre a Eagle Football Holdings e a SAF do Botafogo ganhou mais um capítulo. Afinal, a defesa da empresa inglesa apresentou um recurso, na 3ª Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, no qual pediu a suspensão do congelamento das ações da companhia. Ela também cobrou uma indenização de R$ 305 milhões pelo que definiu como “conduta ilícita” de John Textor. A informação é do jornal “O Globo”.

Vale lembrar que em 31 de julho, o juiz Victor Agustin Cunha Jaccoud atendeu um pedido da SAF alvinegra ao congelar ações da empresa. O relatório apontou uma dívida de R$ 152 milhões ao clube carioca, o que fez com que o norte-americano permanecesse à frente do Alvinegro.

Por outro lado, no recurso desta quarta-feira (27), a empresa apresentou comprovantes de pagamentos que apontariam que a dívida de R$ 152 milhões não existe. Além disso, ela alegou que efetuou o pagamento antes mesmo da ação ajuizada por Textor em julho.

“(…) É reflexo da confusão contábil instaurada pelo Sr. Textor nas relações intercompany, enquanto ainda estava na gestão em todas as frentes. Assim, ao mover execuções não lastreadas e inseridas em uma confusa contabilidade única, o Sr. Textor procura se servir dos processos para pressionar a Eagle Bidco e, com isso, se encastelar no poder pelo tempo que conseguir”, parte da ação.

Cobrança de indenização