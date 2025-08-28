São Paulo e André Silva ainda discutem tratamento para lesão no joelho

São Paulo ainda não sabe se vai operar André Silva - (crédito: Foto: Miguel Schincariol / São Paulo FC)

São Paulo e André Silva ainda não decidiram qual será o tratamento para recuperar o centroavante das duas lesões sofridas no joelho direito durante a vitória por 2 a 0 sobre o Atlético-MG, no último domingo.

O jogador rompeu o ligamento cruzado posterior e sofreu um estiramento no ligamento cruzado anterior. Como não há ruptura no ligamento anterior, existe a possibilidade de retorno sem cirurgia, embora a operação não tenha sido descartada.

As alternativas de tratamento estão sendo avaliadas em conjunto por André Silva, pelo departamento médico do São Paulo e pelo consultor médico do clube, Dr. Moisés Cohen. Enquanto a decisão não sai, o atacante realiza tratamento no CT da Barra Funda.

A situação preocupa o técnico Hernán Crespo. Afinal, sem André Silva, Ryan Francisco e Calleri, todos em recuperação de problemas no joelho, o Tricolor ficaria com apenas Juan Dinenno para a posição de centroavante, caso não consiga contratar reforço. Gonzalo Tapia, mesmo não sendo da função, também pode atuar no setor.

O clube paulista entrou em contato com o estafe do atacante Marcos Leonardo, que deve deixar o Al Hilal. Contudo, as exigências financeiras tornam a negociação improvável. A janela de transferências para reforços se encerra em 2 de setembro, limitando o tempo para novas contratações.

André Silva encerra a temporada de 2025 com 43 jogos, 14 gols e quatro assistências, consolidando-se como artilheiro do São Paulo no ano.

