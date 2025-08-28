Família de Davide Ancelotti desembarca no Rio, e Ana Galocha chega com aula marcada

Ana Galocha, esposa de Davide Ancelotti, conta sobre primeiras impressões da vida no Rio - (crédito: Foto: Reprodução/Instagram)

A família Davide Ancelotti desembarcou no Rio de Janeiro para dar início a uma nova etapa na vida pessoal. Sem esconder seu entusiasmo com a mudança, Ana Galocha chegou ao país acompanhada dos filhos gêmeos Lucas e Leonardo. Ela, aliás, tem usado as redes sociais para compartilhar seu desejo em mergulhar na cultura local.

“Vamos ao Brasil”, escreveu em publicação que marcou o início da nova rotina carioca. Nos poucos momentos de Rio, elegeu a tapioca como seu café da manhã favorito e disse que tem malhado no próprio condomínio, além do nado diário.

“Acredito que a vida aqui será um plus para saúde. Além da paz para toda família, incluindo da mamãe aqui. Perfeito”, completou.

Ana já demonstrou interesse em aprender uma das maiores expressões culturais brasileiras: o samba. Segundo o jornal Extra, ela afirmou estar pronta para encarar as aulas e viver de perto a tradição que move corações nos desfiles de escola e nos batuques espalhados pela cidade. Consequentemente, ela também de despediu da vida em Madrid.

Uma trajetória que vai além do futebol

Galocha sustenta um forte reconhecimento como artista plástica no cenário europeu, com destaque entre mulheres consolidadas no ramo. Suas obras misturam técnicas contemporâneas e referências clássicas, com exposições em diferentes países.

A vinda para o Brasil, segundo especialistas próximos à artista, pode oferecer nova fonte de inspiração para sua produção. Especialmente por se tratar de um país marcado pela diversidade de influências visuais.

Momento especial para Davide Ancelotti

A mudança acontece em um contexto de afirmação para carreira de Davide, no Botafogo desde o início de julho. Isso porque refere-se ao primeiro trabalho profissional do técnico, que atuou por anos como auxiliar do pai Carlo Ancelotti, treinador da Seleção Brasileira.

Apesar da eliminação precoce na Libertadores, o treinador soma vitórias expressivas no início do trabalho. A crise que tentou tomar conta recentemente do trabalho caiu mais na conta de problemas anteriores nos bastidores do Alvinegro. Como, por exemplo, no planejamento de Textor para temporada.

Entende-se que o momento pode representar um marco na passagem do técnico pelo Brasil. Isso porque a chegada da família representa estabilidade extracampo ao comandante — afinal, ele também está em período de adaptação aos novos costumes.

A chegada de Ana levou mais tempo por questões burocráticas. Ela revelou que os primeiros dias foram dedicados à busca de escola para os filhos e definição de residência fixa na cidade.

Apoio decisivo ao marido

O histórico familiar em diferentes países leva a crer que a adaptação não será problema para Ana. Além do suporte emocional, a artista também pretende usar a experiência para ampliar sua visão de mundo e, paralelamente, sua arte.

Já o apoio irrestrito possibilita, agora, que o técnico concentre exclusivamente em seu trabalho no clube.

