Palmeiras projeta retorno de Bruno Rodrigues apenas para 2026

A ausência de pressa tem marcado a recuperação de Bruno Rodrigues, que não entra em campo desde o início de 2024 devido a lesões nos joelhos direito e esquerdo. O atacante, de 28 anos, está em transição física há cerca de quatro meses, mas o Palmeiras projeta seu retorno somente para 2026.

O próprio técnico Abel Ferreira confirmou a estratégia e revelou que o clube chegou a descartar ofertas de empréstimo para garantir um processo de recuperação seguro:

“Sem expectativas, acho que isso é o melhor. Gosto dos valores que ele tem, da pessoa que é, vamos ajudá-lo e a melhor forma é estar no Palmeiras, que tem todos os recursos para recuperar um jogador desse nível de gravidade de lesão”, disse Abel.

Bruno Rodrigues sofreu em janeiro de 2024 uma ruptura do ligamento do joelho direito, ficando quatro meses afastado. Quando estava próximo de retornar, rompeu o tendão patelar do joelho esquerdo, em uma lesão comparada à sofrida por Ronaldo Fenômeno na reta final da carreira.

“Apesar de existirem alguns clubes que nos procuraram por empréstimo para esses últimos meses, não podemos correr o risco de jogar em um clube onde não tenha a estrutura necessária, porque não sabemos se ele vai jogar ou não, de poder ajudar. Portanto, sem expectativas”, reforçou Abel.

“A ideia é ajudá-lo e, se tiver reunido todas as condições, poderá jogar. Se não… O melhor é ele entender que tem que meter minutos no treino, ganhar força, perder o medo. Os próprios colegas respeitam, e não dão entradas por isso mesmo. O objetivo é dele e isso tem que estar na cabeça dele. Mas… início do próximo ano”, completou o treinador.

Uma passagem marcada por lesões no Palmeiras

Bruno iniciou a transição entre a parte física e técnica em abril, quando passou a incluir atividades em campo como parte da fisioterapia. Em maio, treinou como coringa, com contatos controlados, e desde agosto treina em tempo integral com o elenco, focando em força e confiança.

Desde sua chegada ao Palmeiras, o atacante disputou apenas duas partidas, contra Novorizontino e Inter de Limeira, ainda em janeiro de 2024. Ele tem contrato até dezembro de 2028, com 80% dos direitos econômicos adquiridos pelo clube.

