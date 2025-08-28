Panini lança álbum do Brasileirão 2025 com novidades digitais; veja preços e pacotes

A Panini lançou oficialmente o álbum de figurinhas do Brasileirão 2025 — já com returno em disputa. O produto conta com 88 páginas e 685 cromos, que incluem 160 especiais destinados aos clubes das Séries A e B. Além dos tradicionais escudos e mascotes, a edição ainda traz um espaço denominado “Paninipedia” e a chance de criar figurinhas digitais pelo ”My Panini”.

O espaço de estatísticas da “Paninipedia” permite que o torcedor promova escalas personalizadas, além das criações digitais já mencionadas. Martina Limoni, diretora de marketing da Panini na América Latina, destacou o objetivo da coleção:

“Sempre buscamos trazer novidades e, para este ano, não foi diferente. Nossa ideia é que cada colecionador possa trazer seu toque para esse álbum”, explicou.

Além das figurinhas físicas, com preços que variam de R$ 19,90 (versão brochura) e R$ 64,90 (capa dura), a edição ainda conta com 125 cromos digitais mensais. O pacote inclui craques em destaque e futuros campeões da temporada, já os envelopes físicos custam R$ 5 por cinco figurinhas.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Torcida Panini (@torcidapanini)

Flamengo domina o campeonato

O lançamento ocorre em um momento de superioridade do time de Filipe Luís, líder isolado do torneio com 46 pontos após 20 rodadas. O time soma 14 vitórias, 44 gols marcados e apenas nove sofridos. Detentor, portanto, das melhores médias ofensivas e defensivas da competição.

Seu triunfo mais recente, por 8 a 0 diante do Vitória, não só o colocou como único clube brasileiro a ultrapassar 100 gols na temporada, como o tornou detentor da maior goleada dos pontos corridos.

Arquirrival na busca pela hegemonia nacional, o Palmeiras aparece na vice-liderança, com 42 pontos e campanha sólida. O Cruzeiro figura em terceiro e soma 41, enquanto o Bahia, que tem 36, fecha o G4.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Torcida Panini (@torcidapanini)

E os desesperados?

Na segunda página, a luta contra a degola também esquenta. O Vasco ocupa a 16ª colocação com a mesma pontuação do Vitória, que abre o Z4 com 19 pontos. Já o Juventude amarga a 18ª posição e soma 18 — três de vantagem para o Fortaleza, 19º, com 15.

O Sport segura a lanterna desta edição com apenas 10 pontos somados.