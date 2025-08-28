Fluminense é o líder de premiações em 2025 e mira aumentar arrecadação com Copa do Brasil

Atualmente, o Fluminense é o líder em premiações do futebol brasileiro na temporada. Afinal, o clube carioca já soma cerca de R$ 362, 2 milhões somados até aqui e terá pela frente mais R$ 9,9 milhões de arrecadação em jogo. Isso porque inicia os confrontos com o Bahia pelas quartas de final da Copa do Brasil nesta quinta-feira (28), às 19h30 (de Brasília), em Salvador.

No momento, o Tricolor tem quase R$ 100 milhões de vantagem para o Palmeiras, segundo colocado com R$ 269, 4. Desses R$ 362,2 milhões arrecadados, R$ 333,51 milhões foram por causa da premiação na disputa do Mundial de Clubes, nos Estados Unidos.

Além disso, o Flu ainda pode lucrar R$ 9.922.500 se avançar à semifinal. Em uma possível decisão, ficaria com R$ 33.075.000 com o vice ou R$ 77.175.000 se erguer a taça pela segunda vez em sua história.

No ano passado, o Botafogo, que venceu a Conmebol Libertadores e o Brasileirão, foi o time com a maior premiação, com R$ 261 milhões. Na sequência, Flamengo, Atlético-MG e São Paulo passaram os R$ 100 milhões, enquanto o clube de Laranjeiras ficou com R$76,3 milhões.

Por fim, o duelo com o Bahia ocorre nesta quinta-feira (28), às 19h (de Brasília), na Arena Fonte Nova. O jogo de volta, por sua vez, será dia 10 de setembro, às 19h (de Brasília), no Maracanã.

Premiações do Fluminense em 2025 até aqui Mundial de Clubes: R$ 333.509.637,00

Sul-Americana: R$ 14.582.652,00

Copa do Brasil: R$ 14.112.000,00

Total: R$ 362.204.289,00

