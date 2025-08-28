Grêmio anuncia contratação de Arthur

Arthur está de volta ao Grêmio. Após sete anos, o Tricolor anunciou nesta quinta-feira (28) o retorno do volante. Campeão da Libertadores de 2017, o volante de 29 anos chega por empréstimo junto a Juventus, da Itália, até junho de 2026. O empréstimo, aliás, é válido até o fim do vínculo do jogador com o clube italiano. Portanto, ele ficará livre no mercado e poderá assinar em definitivo logo depois.

“Sempre tive um vínculo muito forte com o Grêmio. Cheguei aqui com 13 anos, minhas raízes são daqui. Quando surgiu o primeiro interesse, a gente conversou bastante. Era uma situação complicada porque dependia da Juventus, tinha outras propostas melhores. Mas eu bati o pé porque queria voltar para casa. Estou muito feliz por estar de volta”, disse

Arthur viu a possibilidade de retornar para o Brasil como uma forma de recuperar o protagonismo e o bom futebol. Além disso, ele também ficará mais perto do radar de Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira. Afinal, ele teve poucas oportunidades nas últimas temporadas. Em 2024/25, atuou emprestado pelo Girona, da Espanha, e disputou apenas 15 jogos.

Revelado pelo Grêmio, Arthur se tornou a maior venda da história do clube em 2018. Na época, o Barcelona o comprou por 33 milhões de euros. Contudo, ele não conseguiu se firmar. Em 2020, foi negociado com a Juventus, da Itália, onde perdeu espaço ao longo dos anos. Ao todo, foram 63 jogos. Ele ainda teve passagens por empréstimo pelo Liverpool, da Inglaterra, Fiorentina, da Itália, além do Girona.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.