Com Flaco López, do Palmeiras, Argentina anuncia convocados para a Data-Fifa

Em destaque no Palmeiras, o centroavante Flaco López recebeu sua primeira convocação para a seleção principal da Argentina. O técnico Lionel Scaloni anunciou uma lista com 29 jogadores para os próximos confrontos das eliminatórias sul-americanas. Aliás, a atual campeã do mund encara a Venezuela, no Monumental de Núñez, no dia 4 de setembro, e Equador, no Monumental de Guayaquil, no dia 9.

Flaco vive boa fase no Palmeiras, com 17 gols e três assistências nesta temporada, formando dupla de ataque com Vitor Roque. Desde que chegou ao clube em 2022, o atacante teve seu ano mais produtivo em 2024, com 22 gols e sete assistências em 61 jogos. Agora, busca superar esses números em 2025, até agora com 15 gols e três assistências em 41 partidas.

#SelecciónMayor ???????? Lista definitiva de convocados para la próxima doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas ???? pic.twitter.com/CMMDzT19C6 — ???????? Selección Argentina ??? (@Argentina) August 28, 2025

Aliás, o argentino já havia aparecido em fevereiro em uma lista do CIES Football Observatory com jogadores sub-25 que mereciam estrear pela seleção principal da Argentina, com base em índice de desempenho.

Além disso, a lista de atacantes conta com nomes de peso. Casos de Lionel Messi (Inter Miami), Lautaro Martínez (Inter de Milão) e Julián Álvarez (Atlético de Madrid).

Convocação da Argentina:

Goleiros: Martínez (Aston Villa), Benítez (Crystal Palace), Rulli (Marselha)

Defensores: Romero (Tottenham), Otamendi (Benfica), Molina (Atlético de Madrid), Montiel (River Plate), Balerdi (Marselha), Foyth (Villarreal), Tagliafico (Lyon), Acuña (River Plate) e Julio Soler (Bournemouth)

Meio-campistas: Mac Allister (Liverpool), Palacios (Leverkusen), Alan Varela (Porto), Paredes (Boca Juniors), Almada (Atlético de Madrid), Rodrigo De Paul (Inter Miami), Nicolás Paz (Como), Echeverri (Leverkusen), Carboni (Genoa), Lo Celso (Betis)

Atacantes: Lionel Messi (Inter Miami), Mastantuono (Real Madrid), Lautaro Martínez (Inter de Milão), Julián Álvarez (Atlético de Madrid), Nicolás González (Juventus) e Flaco López (Palmeiras)

