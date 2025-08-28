Vídeo: Messi brilha com dois gols e leva Inter Miami à final da Leagues Cup

Depois de desfalcar o Inter Miami nas duas últimas partidas por causa de uma lesão, Lionel Messi voltou em grande estilo. O craque argentino não só atuou durante todo o jogo contra o Orlando City, como marcou dois gols e comandou a classificação da equipe da Flórida para a final da Leagues Cup, na noite desta quarta-feira (27).

O time de Miami saiu atrás no placar no primeiro tempo, com gol de Marco Pasalic, nos acréscimos. Mas a virada começou a se desenhar nos minutos finais. Aos 30 do segundo tempo, David Brekalo foi expulso após receber o segundo cartão amarelo. Pouco depois, Messi empatou em cobrança de pênalti.

Veja os gols:

Aos 43 minutos, o camisa 10 voltou a balançar a rede, após boa troca de passes com Jordi Alba, virando o jogo. Já nos acréscimos, Telasco Segovia marcou o terceiro, após assistência de Luis Suárez, e sacramentou a vitória por 3 a 1.

Na decisão, o Inter Miami vai enfrentar o Seattle Sounders, que venceu o Los Angeles Galaxy por 2 a 0. Vale lembrar, inclusive, que Messi já conquistou a Leagues Cup em 2023, ano de sua estreia no clube.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.