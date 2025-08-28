Cuiabano volta ao Botafogo só em três semanas, avisa Davide

A torcida do Botafogo dormiu muito preocupada. Afinal, além do desempenho do time no empate com o Vasco por 1 a 1, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, em São Januário, as notícias sobre o retorno de Cuiabano não são nada alvissareiras. Após o clássico, o técnico Davide Ancelotti atualizou, então, a massa alvinegra sobre a situação do lateral-esquerdo. O tempo da previsão do retorno não anima.

“Acho que Cuiabano pode estar de volta em três semanas. Ele está treinando na academia ainda. O jogador tem que passar por todo o processo de treinar no campo, individualmente. Depois, pouco a pouco, com o time. Agora, temos a data Fifa. É um período que pode ajudar na recuperação”, colocou o treinador italiano do Mais Tradicional.

O defensor sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo, na derrota para o Cruzeiro por 2 a 0, no Estádio Nilton Santos, no dia 3 de agosto, pelo Campeonato Brasileiro. No momento, ele passa por um tratamento específico para evitar a reincidência. Ainda na academia, Cuiabano volta às atividades, portanto, somente após a Data Fifa – no melhor do cenário, na segunda semana de setembro. Assim, pode até ficar entre os relacionados para o jogo de volta contra o Vasco, no 11 do próximo mês, no Estádio Nilton Santos.

Reserva, Cuiabano costuma entrar no lugar de Alex Telles durante o segundo tempo dos jogos. Nesta temporada, o lateral registra três gols e cinco assistências.

