Corinthians pode receber valor milionário com atacante que deixou o clube em 2023

O Corinthians pode receber uma quantia inesperada nesta janela de transferências com a negociação envolvendo o meia-atacante Pedro. O jogador, atualmente no Zenit, da Rússia, tem negociações avançadas com o Al-Ittihad, da Arábia Saudita.

O valor da transferência discutido entre os clubes é de 35 milhões de euros, cerca de R$ 221 milhões na cotação atual. Contudo, como o Timão detém 30% dos direitos econômicos do jogador, de 19 anos, teria direito a aproximadamente R$ 66 milhões.

Além disso, o clube brasileiro ainda receberia cerca de R$ 5,5 milhões pelo mecanismo de solidariedade da Fifa, que garante uma compensação aos clubes formadores do atleta entre os 12 e 18 anos. A negociação foi inicialmente noticiada pelo jornalista francês Santi Aouna.

O dinheiro, aliás, está sendo visto como um grande alívio no Corinthians. Afinal, vivendo uma grave crise financeira, o Timão entende que pode aliviar um pouco suas dívidas e, principalmente, encerrar o transfer ban sofrido por conta de um débito em aberto com o Santos Laguna, do México, por conta da contratação do zagueiro Félix Torres.

Pedro, cria da base corintiana, acabou vendido ao Zenit ainda com 17 anos, rendendo ao Corinthians 9 milhões de euros (R$ 46,7 milhões na época). Durante sua passagem pelo clube, disputou 22 partidas e marcou um gol.

A janela de transferências da Arábia Saudita segue aberta até 10 de setembro, e a negociação ainda depende de detalhes contratuais e exames médicos.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook