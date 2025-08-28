Conmebol fará audiências com Independiente e La U antes de definir punições

A Unidade Disciplinar da Conmebol pretende fazer audiências com representantes de Independiente e Universidad de Chile, na próxima terça-feira (2), às 15h (de Brasília), antes de definir as punições. Afinal, a entidade irá analisar a situação antes de tomar qualquer decisão sobre o confronto entre as torcidas dos dois clubes no duelo, em Avellaneda, pelas oitavas de final da Sul-Americana.

Ambos os clubes entregaram documentos para suas defesas, mas ambos solicitaram reuniões presenciais. A entidade, por sua vez, ainda não definiu a ordem dos ouvintes, mas fará as conversas de forma separada.

Vale lembrar que a briga entre torcedores chilenos e argentinos começou no intervalo da partida, no estádio do time argentino. Seguidores da LA U atearam fogo em objetos no setor em que estavam e atiraram cadeiras nos adversários, que logo revidaram. Durante o lamentável ato, mais de 90 pessoas foram detidas e 19 torcedores ficaram feridos.

A partir disso, a Conmebol investiga o fato para avançar em um procedimento disciplinar e busca sanções. De um lado, o Independiente alega que a briga foi iniciada pelos chilenos. Contudo, existem acusações de que os argentinos teriam ignorado o plano de segurança da partida. Ele determinava o reforço no policiamento no setor onde estavam os torcedores da La U.