Flamengo planeja mais vendas de jogadores do setor ofensivo

Depois da venda do meia/ponta direita Matheus Gonçalves, o Flamengo ainda tem a intenção de vender mais jogadores do setor ofensivo. Afinal, o técnico Filipe Luís tem o setor como o mais recheado do elenco. Antes saída do jovem atleta, o treinador tinha 10 opções, o que deixava muitos fora das partidas.

Michael e Juninho são os principais nomes que podem deixar o Flamengo ainda nesta janela de transferência. Ambos pouco aparecem na lista de relacionados. Além deles, Cebolinha também vem perdendo espaço no time de Filipe Luís.

Michael, aliás, recusou uma proposta do Al-Ula, da Arábia Saudita, e aguarda novas propostas vindas do Oriente Médio. Há a expectativa de negociá-lo nos próximos dias. Ele, aliás, entrou na relação somente contra o São Paulo após o Mundial de Clubes.

Por outro lado, Juninho, que também perdeu espaço. O Flamengo recusou duas propostas de empréstimo pelo atacante com a justificativa de um planejamento para dar mais espaço a ele. No entanto, ficou fora dos últimos cinco jogos: Mirassol, Internacional (três vezes) e Vitória. O último jogo como titular foi em abril, contra a LDU.

Por fim, Cebolinha também vive um momento de pouca estabilidade em campo. Ele foi relacionado em 11 partidas e foi utilizado em seis, sendo duas como titular. Nos últimos três jogos, teve apenas um minuto em campo. Com a chegada de Samuel Lino, ele perdeu ainda mais minutos em campo.

No momento, Filipe Luís tem nove opções para o setor ofensivo. Saiba os nomes: Plata, Samuel Lino, Luiz Araújo, Cebolinha, Michael, Wallace Yan, Pedro, Bruno Henrique e Juninho.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.