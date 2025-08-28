Crise no Inter aumenta após discussão interna e cobrança no CT

A crise no Inter ganhou um novo capítulo após a cobrança da torcida, nesta quarta-feira (27), no CT Parque Gigante. Afinal, a tensão nos bastidores cresceu, e o clima que já não era bom, piorou. Sem vencer há quatro jogos e com apenas duas vitórias nas últimas 10 partidas, o técnico Roger Machado está ameaçado. Portanto, precisa dar uma resposta imediatamente.

O Inter vive uma pressão interna e externa. Segundo o “ge”, houve uma discussão entre os jogadores no vestiário após a derrota para o Cruzeiro por 2 a 1. O diretor esportivo D’Alessandro e o presidente Alessandro Barcellos precisaram intervir para acalmar os ânimos. Contudo, não houve agressões.

Já nesta última quarta, torcedores se reuniram com dirigentes no CT Parque Gigante. O técnico Roger Machado não esteve presente. O grupo fez cobranças pelos resultados, e a conversa durou cerca de 30 minutos. Não houve nenhum problema. Contudo, a cobrança da torcida aumentou a pressão sobre o técnico Roger Machado.

O Inter terá a chance de dar uma resposta para a torcida no próximo domingo (31), quando enfrenta o Fortaleza, às 20h30 (de Brasília), no Beira-Rio, pela 22ª rodada do Brasileirão. O Colorado está em 13º lugar com 24 pontos, enquanto o Leão do Pici é o penúltimo colocado, com 15 pontos.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.