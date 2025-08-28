Fluminense confirma venda de Isaque ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia

O Fluminense concluiu, nesta quinta-feira (28/08), a transferência do meia Isaque para o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. O Tricolor seguirá com 10% dos direitos, e a preferência de um futuro retorno do jogador para o futebol brasileiro. O Moleque de Xerém soma 12 partidas pela equipe profissional do Tricolor.

O valor da negociação deve girar em torno de 12 milhões de euros (R$ 76,1 milhões na cotação atual), sendo 10 milhões fixos (R$ 63,4 milhões na cotação atual). Afinal, o atleta e os empresários aceitaram abrir mão de parte do valor a que tinham direito, de 15% para 6% para fechar o negócio. O staff, por sua vez, tinha 10% de exclusividade na venda e reduziu para 7%.

Antes mesmo do anúncio oficial, o atacante Riquelme Felipe utilizou as redes sociais para se despedir do companheiro de Fluminense. Amigos de longa data, ambos começaram a caminhada juntos na base do Flu, em Xerém. Eles, aliás, são consideradas joias do Tricolor das Laranjeiras.

Jovem promissor do Fluminense

O meio-campista chegou aos profissionais do Fluminense na reta final do Brasileirão de 2024. Ele, então, esteve em campo em 11 partidas, mas viu a concorrência aumentar com a chegada de Lucho Acosta no setor.

Além do interesse ucraniano, Isaque recebeu sondagens de Manchester City e Liverpool, mas nenhuma delas evoluiu para proposta oficial. Ele faz parte da Esquadrilha 07, geração que conquistou a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro sub-17 em 2024.