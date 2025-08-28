Eleito melhor em campo, Jair fala sobre renovação com o Vasco

Após o empate do Vasco em 1 a 1 contra o Botafogo, na última quarta-feira (27/8), o volante Jair ganhou o prêmio de melhor em campo pelo patrocinador da Copa do Brasil. E, a jornalistas presentes na zona mista de São Januário, o jogador abordou alguns assuntos, como a confiança do técnico Fernando Diniz e uma possível renovação com o Cruz-Maltino.

O camisa 8, autor do gol do Vasco ainda no primeiro tempo, comemorou a sequência com o treinador. Afinal, ele participou de cinco dos últimos seis jogos do time na temporada. O único em que não atuou (contra o Atlético-MG) foi por suspensão automática.

LEIA MAIS: Atuações do Vasco contra o Botafogo: Jair e Cauan Barros são os destaques

“Estou feliz. O (Fernando) Diniz me passou confiança, que eu precisava. Fiquei muito tempo parado ano passado e agora estou tendo uma sequência muito boa. Feliz pelo gol, claro que temos que melhorar muito para o segundo jogo. Espero manter essa sequência e corresponder à altura”, disse, relembrando de sua lesão de LCA no joelho esquerdo que o tirou de ação por quase dez meses.

Jair, então, foi perguntado sobre sua renovação com o Gigante da Colina. Isso porque seu contrato expira em dezembro de 2025, o que o possibilita assinar de graça com qualquer outro clube para o próximo ano. Segundo o próprio, porém, ainda não há conversas sobre o assunto junto à direção.

“Tenho me dedicado muito nos treinos para dar meu melhor. Se a diretoria quiser que eu fique, conversar com meu empresário, eles vão resolver o melhor para mim e para o Vasco. Tenho vontade de ficar, sim, e tenho me dedicado para dar meu melhor pelo Vasco. Minha vontade é ficar, mas não tem nada ainda, não tem nenhuma conversa”, revelou o volante.

Dupla de volantes do Vasco recebe elogios

O jogo contra o Botafogo representou a primeira partida de Jair junto a Cauan Barros desde 2023. E a dupla deu conta do recado, recebendo elogios dos comentaristas e torcedores. O camisa 8, então, falou sobre a parceria com o jovem revelado na base vascaína.

“Acho que eu acabo saindo um pouco mais para o jogo. O Barros consegue ficar mais de primeiro volante, a gente alternou muito durante o jogo. Acho que isso foi determinante para que eu pudesse chegar mais na frente. Espero continuar tendo essa sequência, o importante é quem jogar ali sempre ajudar o Vasco”, encerrou.

PARTIDAÇA, JAIR! ???????? O #CraqueBetano anotou o gol de empate do @VascodaGama e foi eleito o melhor em campo.#CopaBetanoDoBrasil pic.twitter.com/3eUS7kFRA3 — Copa do Brasil (@CopaDoBrasilCBF) August 28, 2025

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.