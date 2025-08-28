Flamengo negocia herói do título da Libertadores Sub-20

O Flamengo não terá mais o goleiro Lucas Furtado, de 20 anos. O Rubro-Negro liberou o jovem atleta para assinar com o Vitória de Guimarães, de Portugal. O jogador, aliás, foi o herói da conquista do bicampeonato da Libertadores, mas perdeu espaço no sub-20 neste último mês. A informação é do “ge”.

Lucas Furtado tinha vínculo até dezembro de 2025, mas não entrou em acordo para uma extensão contratual. O Flamengo, assim, liberou o arqueiro para o Vitória de Guimarães. O Rubro-Negro ficará com 50% dos direitos econômicos do goleiro, o que pode render uma receita futura caso ele tenha uma boa passagem pela Europa.

Na temporada de 2024, contra o Boca Juniors, ele participou de praticamente toda a campanha que rendeu o título de forma invicta. Em 2025, foi de fato o herói ao defender dois pênaltis na final contra o Palmeiras.

Aos poucos, Lucas Furtado perdeu o espaço na equipe sub-20 do Flamengo. Na final do Intercontinental contra o Barcelona, Léo Nannetti, de 18 anos, foi o titular e acabou sendo um dos destaques da partida.

Lucas Furtado já se despediu dos companheiros no treino da última quarta-feira. Ele, aliás, está convocado para os amistoso da Seleção Brasileira sub-20.

