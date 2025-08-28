Fim das investigações sobre invasão à mansão de Grealish afeta família do jogador

Grealish fica abalado com fim das investigações sobre o roubo milionário em sua residência - (crédito: Foto: Reprodução/X)

A imprensa britânica descreveu como “devastadora” a reação de Jack Grealish e Sasha Attwood após a polícia de Cheshire, na Inglaterra, encerrar as investigações sobre o assalto milionário à residência do casal. O caso ocorreu em Knutsford, no Boxing Day de 2023, e terminou sem desfecho.

Os criminosos aproveitaram a ausência do jogador, que defendia o City diante do Everton na ocasião, para invadir a mansão avaliada em 5,6 milhões de euros. Dentro da casa estavam Sasha e outros dez familiares de Jack, que acionaram a polícia assim que notaram a presença dos homens.

Apesar do chamado, Sasha não evitou o roubo de joias, relógios e pertences avaliados em mais de um milhão de euros. Vale destacar que, à época, a polícia lidava com uma série de gangues especializadas em assaltos a residências de atletas.

Em comunicado nessa quarta-feira (27), a polícia local informou que “o caso foi encerrado sem nenhum suspeito identificado”. Mas reiterou que “caso alguma informação venha à tona, será novamente analisada pelos agentes”.

Impacto emocional no casal

O jornal The Sun, citado pelo Daily Mail, informou que a decisão da Polícia gerou frustração e medo no casal. Isso porque a gangue que realizou o ataque permanece impune e pode voltar a encontrá-los. À época, o jogador mostrou-se extremamente abalado com o crime.

“Não consigo nem começar a explicar o quanto estou devastado com o arrombamento que ocorreu em minha casa. Minha família significa o mundo para mim. Nada é mais importante do que garantir a segurança deles”, dizia um trecho.

A experiência traumática marcou profundamente o casal, que se tornou pai e mãe no último ano, com o nascimento da filha Mila Rose. O episódio aumentou as preocupações sobretudo porque relatórios policiais apontam que quadrilhas estrangeiras especializadas, com conexões no Brasil, México, Chile e Peru, atuam na região de Cheshire.

Jack Grealish dentro de campo

Emprestado ao Everton, o jogador agora tenta transformar o campo e a nova rotina em refúgio. O meia estreou pelos Toffes no novo estádio Hill Dickinson com duas assistências para vitória por 2 a 0 sobre o Brighton. Desempenho, aliás, que o consagrou como melhor em campo.

O jogador admitiu que, nos últimos anos, perdeu parte da paixão pelo esporte e por isso decidiu mudar de ares. Inclusive, afirmou ter recuperado a alegria em Merseyside.

“Eu queria vir para cá e o principal era aproveitar o futebol, sabe, aproveitar. Eu amo futebol de verdade e quero ter essa sensação de novo… Quando você acorda num dia de jogo e mal pode esperar para entrar em campo”, desabafou à beIN Sports logo em sua chegada.