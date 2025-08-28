Luca Meirelles se despede do Santos: ‘Sempre será minha casa’

O atacante Luca Meirelles, de apenas 18 anos, usou as redes sociais nesta quinta-feira (28/8) para se despedir do Santos. Cria das categorias de base da Vila Belmiro, o jovem foi vendido ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, em uma negociação de 12 milhões de euros (cerca de R$ 75 milhões).

Em uma mensagem emocionada, Luca relembrou o início da trajetória no clube e agradeceu pela formação recebida:

” O Santos será sempre a minha casa. Que seja apenas um até logo, e que um dia eu possa voltar para retribuir um pouco tudo o que esse clube fez por mim”, escreveu o atacante.

O jogador viaja em breve para a Ucrânia. Contudo, antes, participará da fase final de preparação da seleção brasileira sub-20, que disputará a Copa do Mundo da categoria.

Com a saída, o técnico Juan Pablo Vojvoda conta no elenco com Tiquinho Soares e Deivid Washington como principais opções ofensivas para o segundo semestre. A diretoria alvinegra segue no mercado em busca de um reforço para o ataque.

Os números de Luca Meirelles, joia do Santos

De acordo com dados do Flashscore, Luca foi um dos principais destaques recentes do Peixe. No sub-17 de 2024, marcou 14 gols em 9 jogos e ainda participou da Copinha, distribuindo uma assistência em sua estreia. Após a competição, ganhou espaço no elenco principal durante a disputa da Série B.

Já em 2025, brilhou no sub-20, Afinal ele balançou as redes 13 vezes em 10 partidas e sendo decisivo nos três clássicos contra Palmeiras, Corinthians e São Paulo, garantindo a artilharia da competição. No time profissional, também disputou o Campeonato Paulista, onde anotou uma assistência.

