Flamengo e patrocinadora preparam shows e ativações contra o Grêmio

Além da estreia no uniforme, Flamengo e Betano, nova patrocinadora máster do clube, preparam uma grande festa para celebrar o início oficial da parceria. O “evento” vai ocorrer no próximo domingo, às 16h, contra o Grêmio, no Maracanã, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O pré-jogo terá shows com artistas populares e ativações por parte da empresa de apostas esportivas. A ideia é aproveitar a exposição que a partida terá, já que acontecerá no horário nobre do domingo. Os ingressos, inclusive, já estão esgotados. São cerca de 60 mil entradas comercializadas e 64 mil emitidas. Além disso, haverá mosaicos 3D nos setores Norte e Sul e escudos do Flamengo personalizados no Setor Leste (20 mil).

Antes mesmo da estreia no uniforme do Flamengo, a casa de apostas já deu sinais. Na goleada histórica sobre o Vitória, o Flamengo colocou uma mensagem no espaço nobre da camisa: “A Nação confia”. Foi, portanto, o primeiro recado da Betano, que representa também como foi o processo de amadurecimento desse negócio.

O contrato com a Betano trata-se do maior patrocínio da história do futebol brasileiro. Serão R$ 268 milhões anuais em um contrato que vai até o fim de 2028 e abrange exposição da marca nos times profissionais de futebol, basquete e vôlei, além dos uniformes de viagem dos esportes olímpicos.

