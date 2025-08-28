Atlético faz reunião e debate futuro de Cuca

A derrota para o Cruzeiro no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil aumentou a pressão sobre o técnico Cuca. Dessa forma, a diretoria do Atlético se reuniu nesta quinta-feira (28) para debater o futuro do treinador. Portanto, a demissão não está descartada e pode ocorrer nas próximas horas. A informação foi divulgada primeiramente pelo “ge” e confirmada pelo Jogada10.

A reunião na manhã desta quinta contou com a presença do presidente Sérgio Coelho e dos membros da SAF, como Rubens Menin, Rafael Menin, Renato Salvador e Ricardo Guimarães. Além disso, também estiveram presentes o executivo de futebol Paulo Bracks e o diretor Victor. Contudo, nenhuma decisão foi tomada.

Cuca passou por um procedimento cirúrgico no ombro nesta manhã. Assim, ele não comandou o treino na Cidade do Galo.

O clima nos bastidores após a derrota para o Cruzeiro aumentou a pressão sobre o treinador. Apesar do título minero, o desempenho não tem agradado. Após o jogo, Cuca não deu um prazo para apresentar uma evolução. A entrevista coletiva não repercutiu bem internamente, tanto entre os jogadores, quanto entre os diretores.

Para avançar à semifinal da Copa do Brasil, o Atlético precisará vencer por três gols de diferença, no dia 11, no Mineirão. Antes, visita o Vitória, domingo (31), às 18h30 (de Brasília), no Barradão, pela 22ª rodada do Brasileirão.

